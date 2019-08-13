Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Кипр за 51 евро!

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и lennleidja.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Аликанте начиная со 138 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Крит начиная с 75 евро
Туда-обратно из Таллинна в Ниццу начиная со 166 евро
Туда-обратно из Таллинна в Манилу начиная с 466 евро
Туда-обратно из Таллинна в Кот-д'Ивуар начиная с 465 евро
Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 43 евро
Туда-обратно из Таллинна на Кипр начиная с 51 евро
Туда-обратно из Таллинна в Осло начиная с 60 евро
Туда-обратно из Таллинна в Брюссель начиная с 73 евро
Туда-обратно из Риги в Пальма-де-Майорку начиная со 133 евро