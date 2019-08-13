Вт, 13.08.2019
Успех не заставил себя долго ждать – финны вроде бы вернулись, да и жители Эстонии снова стали больше пить. Катри Райк

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Кипр за 51 евро!

Кипр.

ФОТО: Sofia Lambrianidou / PantherMedia / Sofia Lambrianidou

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и lennleidja.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Аликанте начиная со 138 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Крит начиная с 75 евро

Туда-обратно из Таллинна в Ниццу начиная со 166 евро

Туда-обратно из Таллинна в Манилу начиная с 466 евро

Туда-обратно из Таллинна в Кот-д'Ивуар начиная с 465 евро

Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 43 евро

Туда-обратно из Таллинна на Кипр начиная с 51 евро

Туда-обратно из Таллинна в Осло начиная с 60 евро

Туда-обратно из Таллинна в Брюссель начиная с 73 евро

Туда-обратно из Риги в Пальма-де-Майорку начиная со 133 евро

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