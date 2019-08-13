Цена недвижимости, находящейся в совместной собственности, значительно ниже

«Покупка квартиры, находящейся в совместной собственности, не означает, что покупатель жилья столкнется с неразрешимыми проблемами, - подчеркнула руководитель City24 Карин Ноппель-Кокеров. – Правда, если покупка любой квартиры может быть сопряжена с определенным количеством рисков, то в случае покупки совместной собственности существует более широкий круг потенциальных проблем. Это отражается и на ценах».

При прочих равных условиях факт наличия совместной собственности снижает цену квартиры в Таллинне в среднем на 387 евро, а в Пыхья-Таллинне - на целых 437 евро, показывает анализ более 3500 предложений о продаже.

«В Эстонии понятие „совместная собственность“ является скорее историческим явлением, большая часть объектов уже трансформирована в более удобную и безопасную квартирную собственность, - отметила Ноппель-Кокеров. - Только полтора процента квартир, продающихся в Таллинне, находятся в совместной собственности. При покупке квартиры, находящейся в совместной собственности, вы должны обязательно выяснить причину, по которой дом до сих пор не разделен на квартиры».