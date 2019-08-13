Галерея: появилась возможность заглянуть вовнутрь самой дорогой виллы в мире

Эту элитную недвижимость начали продавать за 350 миллионов евро три года назад. Наконец вилла досталась новому собственнику за 197,4 миллионов евро. В построенном в далеком 1830-м году дворце в свое время жил король Бельгии Леопольд II. Огромный роскошный жилой комплекс окружен садом, в котором более 1500 деревьев и кустов и 20 теплиц для экзотических растений.