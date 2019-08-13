Вт, 13.08.2019
Эту дорогу хотят построить чисто по наитию, а вдруг станет что-то лучше. Андрес Санг
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  • Галерея: появилась возможность заглянуть вовнутрь самой дорогой виллы в мире

Галерея: появилась возможность заглянуть вовнутрь самой дорогой виллы в мире

Названная самым дорогим жильем в мире находящаяся во Франции историческая вилла Les Cèdres -  «Кедры» - на прошлой неделе продана на 43% дешевле своей первоначальной стоимости, передает Postimees. 

Эту элитную недвижимость начали продавать за 350 миллионов евро три года назад. Наконец вилла досталась новому собственнику за 197,4 миллионов евро. В построенном в далеком 1830-м году дворце в свое время жил король Бельгии Леопольд II. Огромный роскошный жилой комплекс окружен садом, в котором более 1500 деревьев и кустов и 20 теплиц для экзотических растений. 

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