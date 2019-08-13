Вт, 13.08.2019
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  • Зашла в запретную зону: для жительницы Эстонии прогулка закончилась штрафом в 80 евро

Зашла в запретную зону: для жительницы Эстонии прогулка закончилась штрафом в 80 евро

Государственная граница. Фото иллюстративное.

ФОТО: Arved Breidaks /

Вчера, 12 августа, в Вырумаа в волости Сетомаа пограничники обнаружили передвигающегося в приграничной зоне человека, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.

Пограничный патруль задержал передвигающуюся по пограничной полосе 29-летнюю гражданку Эстонии. Она была доставлена на кордон Вярска, где ей за нарушение был выписан штраф в размере 80 евро.

В тот же день около 16 часов пограничники на погранпункте Лухамаа проверили 22-летнего гражданина России, у которого отсутствовало законное основание для въезда в Эстонию. Поскольку у него была недействительная виза, ему был оформлен запрет на въезд в страну и он был возвращен в Россию.

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