Зашла в запретную зону: для жительницы Эстонии прогулка закончилась штрафом в 80 евро

Пограничный патруль задержал передвигающуюся по пограничной полосе 29-летнюю гражданку Эстонии. Она была доставлена на кордон Вярска, где ей за нарушение был выписан штраф в размере 80 евро.

В тот же день около 16 часов пограничники на погранпункте Лухамаа проверили 22-летнего гражданина России, у которого отсутствовало законное основание для въезда в Эстонию. Поскольку у него была недействительная виза, ему был оформлен запрет на въезд в страну и он был возвращен в Россию.