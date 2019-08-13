Шопинг по-новому: скоро завершится строительство крупнейшего в странах Балтии аутлет-городка

«До настоящего времени аутлет-центры с магазинами известных высоким качеством брендов по выгодным ценам были знакомы жителям стран Балтии по аналогичным центрам в так называемой Старой Европе, - сообщила председатель правления девелопера проекта Outletico Виктория Беатриче Радзевициене. – Иными словами – для покупки стильной дизайнерской одежды, обуви и изысканных аксессуаров приходилось совершать поездки длиной в несколько тысяч километров».

По словам Радзевициене, своим основным и единым рынком Via Jurmala Outlet Village считает все три страны Балтии с населением более шести миллионов человек. «По оценкам аналитиков, по общему количеству потребителей страны Балтии являются идеальным местом для появления центра подобной концепции. Мы также нацелены на ищущих выгодные возможности покупателей из Скандинавии и стран СНГ, которые смогут приобретать дизайнерские вещи по выгодным ценам существенно ближе к дому, чем при поездке в более далекие страны Европы», - отметила Радзевициене.

По ее словам, все информационные материалы, предназначенные для клиентов, будут адаптированы для всех потребителей стран Балтии и выпущены, в том числе, на русском и эстонском языках. В будущем также запланировано и транспортное сообщение для посещающих Ригу туристов в виде специальных автобусов.

Аутлет-городок Via Jurmala Outlet Village, строящийся у шоссе, ведущем из Риги в Юрмалу, займет 21 500 квадратных метров торговых площадей. В рамках первого этапа будет построен городок площадью 13 500 квадратных метров. Площади аутлета займут магазины одежды, обуви и аксессуаров известных брендов, а также – кафе и рестораны. Будет оборудована и детская игровая зона. Общая площадь городка составляет 110 000 квадратных метров.

ФОТО: Via Jurmala Outlet Village

Согласно концепции аутлет-центров или так называемых городков, в магазинах будут продаваться вещи топовых дизайнеров прошлого сезона или же вещи, созданные специально для аутлетов. Скидки на такие товары составляют не менее 30 процентов от розничной стоимости, а зачастую и намного больше.

Городок Via Jurmala Outlet Village, создаваемый по образу похожих центров Италии, Германии и Великобритании, согласно планам, будет полностью готов в 2021 году, когда в центре откроется 90 магазинов. Открытие первого этапа Via Jurmala Outlet Village создаст около 300 новых рабочих мест.