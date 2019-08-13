Власти Москвы отказались согласовывать шествие 17 августа

Глава муниципального округа Якиманка и заявитель шествия в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму Андрей Морев сообщил в Facebook, что мэрия Москвы отказала в согласовании акции 17 августа.
«Сегодня в 20:10 позвонили из мэрии и сообщили об отказе в шествии 17 августа 2019 года по бульварам. Мэрия мотивирует это тем, что нарушены сроки подачи», - написал Морев. К публикации он прикрепил скан документа, адресованный организаторам мероприятия, в котором их уведомляют об отказе.
В документе, в частности, говорится, что срок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия по российскому законодательству составляет от десяти до 15 суток до дня акции. Отмечается, что уведомление о шествии, запланированном на 17 августа, поступило 9 августа, передает NEWSru со ссылкой на «Интерфакс».
Однако Морев напомнил, что федеральный закон N54 предоставляет право депутатам представительных органов власти подавать заявки за пять дней до мероприятия. А заявка на митинг 17 июля была подана 11 июля (за шесть дней), и мэрия официально ее согласовала.
Андрей Морев добавил, что «мэрия, чтобы сбить волну протеста, применяет двойные стандарты». По его словам, заявители шествия направят в мэрию официальное возражение. «Завтра мы примем решение о своих дальнейших шагах после получения ответа от мэрии на наши возражения», - заключил Андрей Морев.