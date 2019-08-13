Власти Москвы отказались согласовывать шествие 17 августа

«Сегодня в 20:10 позвонили из мэрии и сообщили об отказе в шествии 17 августа 2019 года по бульварам. Мэрия мотивирует это тем, что нарушены сроки подачи», - написал Морев. К публикации он прикрепил скан документа, адресованный организаторам мероприятия, в котором их уведомляют об отказе.

В документе, в частности, говорится, что срок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия по российскому законодательству составляет от десяти до 15 суток до дня акции. Отмечается, что уведомление о шествии, запланированном на 17 августа, поступило 9 августа, передает NEWSru со ссылкой на «Интерфакс».

Однако Морев напомнил, что федеральный закон N54 предоставляет право депутатам представительных органов власти подавать заявки за пять дней до мероприятия. А заявка на митинг 17 июля была подана 11 июля (за шесть дней), и мэрия официально ее согласовала.