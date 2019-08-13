Британцы начали запасаться продуктами из-за Брекзита

По данным экспертов, каждый из них потратил 380 фунтов дополнительно, передаёт The Guardian. Всего из-за подобных страхов англичане потратили 4 млрд фунтов.

74 процента опрошенных сказали, что купили дополнительное питание, 50 процентов - лекарства и 46 процентов - напитки.

Согласно отчету, складские запасы, связанные с Брекзитом, также сказываются на движении денежных средств, поскольку компании берут кредиты для покрытия расходов на страхование и другие постоянные расходы.