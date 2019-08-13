Британцы в ожидании Брекзита начали запасаться продуктами

Каждый пятый житель Великобритании запасает продовольствие и лекарства, так как люди опасаются проведения процедуры выхода страны из Европейского союза без сделки, сообщили в финансовой компании Premium Credit.
По данным экспертов, каждый из них потратил 380 фунтов дополнительно, передает The Guardian. Всего из-за подобных страхов англичане потратили 4 млрд фунтов.
74 процента опрошенных сказали, что купили про запас питание, 50 процентов - лекарства и 46 процентов - напитки.
Согласно отчету, складские запасы, связанные с Брекзитом, также сказываются на движении денежных средств, поскольку компании берут кредиты для покрытия расходов на страхование и другие постоянные расходы.
«Уровень накопления запасов британскими предприятиями и домашними хозяйствами хорошо задокументирован, но мало внимания уделялось влиянию, которое сказывалось на денежном потоке, который был довольно отрицательным", - заявил Адам Моргем из компании Premium Credit.