Шнуров в стихах отреагировал на инцидент с судьей на матче в Грозном

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение об инциденте во время матча 5-го тура чемпионата России по футболу между грозненским "Ахматом" и московским "Спартаком". передает Р-Спорт.
Во втором тайме встречи, завершившейся победой "красно-белых" со счетом 3:1, сотрудник пресс-службы стадиона "Ахмат-Арена", находясь в дикторской кабине, несколько раз оскорбил судью матча Алексея Сухого по громкой связи.
..."Частный случай, но в нем есть отчасти,
Все неуважение к властям.
Да, судья быть должен беспристрастен,
А не прыгать на людей свистя"...
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