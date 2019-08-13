Шнуров в стихах отреагировал на инцидент с судьей на матче в Грозном

Во втором тайме встречи, завершившейся победой "красно-белых" со счетом 3:1, сотрудник пресс-службы стадиона "Ахмат-Арена", находясь в дикторской кабине, несколько раз оскорбил судью матча Алексея Сухого по громкой связи.

..."Частный случай, но в нем есть отчасти,

Все неуважение к властям.

Да, судья быть должен беспристрастен,

А не прыгать на людей свистя"...