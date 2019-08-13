Вт, 13.08.2019
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Шнуров в стихах отреагировал на инцидент с судьей на матче в Грозном

Сергей Шнуров

ФОТО: Natalia Seliverstova / Sputnik

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение об инциденте во время матча 5-го тура чемпионата России по футболу между грозненским "Ахматом" и московским "Спартаком". передает Р-Спорт.

Во втором тайме встречи, завершившейся победой "красно-белых" со счетом 3:1, сотрудник пресс-службы стадиона "Ахмат-Арена", находясь в дикторской кабине, несколько раз оскорбил судью матча Алексея Сухого по громкой связи.

..."Частный случай, но в нем есть отчасти,

Все неуважение к властям.

Да, судья быть должен беспристрастен,

А не прыгать на людей свистя"...

Полная версия опубликована в аккаунте музыканта в Instagram.

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