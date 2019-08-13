В 20 раз дешевле: эстонскую фирму продали по неожиданно низкой цене

Голландская Royal Vopak N.V. и российская компания Global Ports Investments PLC в апреле сообщили о продаже крупнейшего независимого оператора терминалов нефтепродуктов в Балтийском регионе Vopak E.O.S. компании Liwathon из Абу-Даби. Новое название предприятия – Liwathon E.O.S.

Сделка последовала за объявлением Royal Vopak в августе 2018 года о намерении рассмотреть продажу некоторых из своих терминалов.

Стороны не сообщили о стоимости сделки, однако Royal Vopak сообщила Амстердамской бирже Euronext, что она продала 50% акций E.O.S. за 16,4 млн евро.

Global Ports известит о результатах своей деятельности за первое полугодие Лондонскую биржу 20 сентября, однако можно предположить, что оба предприятия продали свои доли по одинаковым ценам.

«Мы неоднократно сообщали, что цены не комментируем», - сообщил BNS исполнительный директор Liwathon Герт Тийвас и добавил, что никак не может прокомментировать и предположение, что как Royal Vopak, так и Global Ports получили за продажу своей доли равные суммы.

Эксперты Gild Corporate Finance в 2012 году оценили стоимость Vopak E.O.S. на 626 млн евро. Тогда предприятие по перевалке и хранению нефтепродуктов при обороте 181,5 млн евро получило чистой прибыли в размере 48,7 млн евро.

После того, как основной поставщик эстонского подразделения Vopak — фирма Gunvor начала транспортировать жидкое топливо в Роттердам через порты России, роль расположенных в таллиннском порту Мууга стала падать, сообщил в июле газете Postimees эксперт по вопросам экономики Райво Варе.

Вследствие перемен в секторе логистики и санкций в отношении России чистая прибыль Vopak E.O.S. в 2016 и 2017 годах в целом составила 157 млн евро, что вытекало главным образом из уценки активов.

В прошлом году при обороте в 23,9 млн евро E.O.S. понесла убытков на 872 000 евро.

С июня этого года Liwathon E.O.S. возглавляет прежний руководитель Таллиннской биржи и компании Starman Герт Тийвас, пришедший на смену Арно Лугтмайеру. Тийвас руководит также и компанией Liwathon.