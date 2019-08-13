Тернистый путь матери: сын-чемпион прикован к инвалидному креслу после операции

Когда шагаешь на пятый этаж жилого дома в Палдиски, взгляд останавливается на паутине, которой опутаны радиаторы в подъезде. У дверей двухкомнатной квартиры встречает мать Андрея, которая круглосуточно заботится о сыне. «Это кошмар. Трудно, но я его не отдам, пока сама жива, - говорит Нина. – Мне бы самой надо на операцию, чтобы поставить кардиостимулятор, но я боюсь. Боюсь». Что станет с Андреем, если она больше не сможет о нем заботиться? Это мучает Нину, уже потерявшую своего мужа и отца Андрея, который помогал тянуть ей жизненную ношу.

Почти два года он не может принять ванну – мать моет сына прямо там же, в инвалидном кресле, просто обтирая его кожу влажной тряпочкой.

Два года без ванны

Хрупкая Нина кладет руку на задрожавшее колено сына, и оно останавливается. Нина поясняет, что одна нога Андрея чуть-чуть двигается, а второе совсем нет. Ему трудно даже двинуть рукой и разговаривать. Он получил травму при рождении и никогда не был особенно разговорчивым, но после неудачной операции плеча, которая лишила его многих функций, говорить стало еще сложнее. Нина поясняет, что сын постоянно испытывает сильные боли во всем теле. «Первые два месяца после операции он только кричал», - вспоминает Нина. Андрей больше не может и лежать на спине – поэтому ему дается с трудом единственная оставшаяся ему радость – следить за спортом из постели по маленькому телевизору, установленному над кроватью. Он всегда любил смотреть фирмы с эстонским переводом, поэтому хорошо понимает язык. Нина признается, что сын лучше нее владеет эстонским, хотя ее мама была эстонкой и поначалу они жили в Выру. Когда девочке было семь, они переехали в Палдиски, где оказались в русскоязычной среде.

Андрей с тренером. ФОТО: Raul Mee/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Из кровати до инвалидного кресла Нина тащит сына сама. Говорит, что теперь Андрей весит всего 45 килограммов вместо прежних 62. Почти два года он не может принять ванну – мать моет сына прямо там же, в инвалидном кресле, просто обтирая его кожу влажной тряпочкой.

Раз в месяц сыну надо менять катетер – для этого вызывают скорую помощь. Несмотря на это постоянно приходится покупать памперсы – Нина жалуется, что в месяц у нее уходит на это 120 евро. Много денег уходит и на лекарство, хотя врачи вообще ничего не выписали для того, чтобы уменьшить боли Андрея. Компьютера дома нет, но Нина всюду пытается вычитывать, какие лекарства могли бы хоть немного помочь ее сыну, и покупает их на пенсию.

Андрей принес родной стране множество медалей, включая параолимпийское серебро. ФОТО: Raul Mee/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Заклинали отказаться от ребенка