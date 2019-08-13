Эстония изучает, как можно запретить российские пропагандистские каналы

Анализирующий антиэстонскую деятельность Propastop собирает подписи, чтобы вопрос о закрытии доменов Baltnews и Sputnik попал на обсуждение в большой зал парламента, пишет Postimees.
Влияние на нас оказало решение латышей блокировать сайт Baltnews: Министерство иностранных дел вместе с учреждениями внутренних дел и юстиции анализируют, может ли Эстония и каким образом сделать то же самое. Но прежний курс республики указывает на то, что так просто создавать препятствия или закрывать российские пропагандистские каналы не станут.
И хотя МИД начал анализировать уже достаточно давно, вчера свое слово вставила и команда занимающегося разоблачением и анализом антиэстонской деятельности блога Propastop.
Propastop, которым занимаются добровольцы из Кайтселийта, со вчерашнего дня на своем сайте собирает подписи, чтобы парламент разработал правовой свод законов, который позволял бы удалять работающие на домене.ее и поддерживаемые другими государствами сайты. Предложение касается страниц, которые разжигают в обществе конфликты, передают об Эстонии раскалывающую общество информацию, или распространяют враждебную пропаганду.
Острие предложения направлено на закрытие Baltnews и Sputnik. Впрочем, в данных интервью правительство уже высказало определенную позицию - все же имеются некоторые «привирания». Всего месяц назад Baltnews опубликовал интервью с министром внутренних дел Мартом Хельме (EKRE). В 2017 году в центре скандала оказалась давшая «Спутнику» интервью по теме холокоста министр образования Майлис Репс (Центристская партия).
Политики запрещать не торопятся
В инициативе Propastop нет ничего уникального. Подобные примеры не нужно искать долго – в течение последнего месяца указанные каналы были заблокированы в Латвии и Литве.
Например, в середине июля Литва заблокировала доступ к странице Sputnik, поскольку канал использовал большое количество материалов местного общественного телерадиовещания, но делал это с нарушением авторских прав.
А Латвия в середине июля заблокировала портал baltnews.lv. Инициатива для этого поступила от Министерства иностранных дел Латвии, которое в свою очередь сослалось на антироссийские санкции Европейского союза. А именно, портал, как и в Эстонии, недавно вышел из тени и добавил на своей странице знак, что принадлежит Российскому информационному агентству «Россия сегодня», или Russia Today. Поскольку имя его руководителя Дмитрия Киселева внесено в санкционные списки, Латвия решила заблокировать сайт.
«Министерство иностранных дел после этого шага общалось с латвийскими коллегами, но блокировка – это собственное решение каждой страны, которое нуждается в основательном обсуждении и должно опираться на правовые основы», - прокомментировала советник по СМИ Министерства иностранных дел Бритта Тарвис возможность того, что Эстония изберет тот же путь.
По инициативе министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу («Отечество») учреждения внутренней безопасности и юстиции начали это дело анализировать. «Анализ касается как юридических, так и конкретных выборов», - отметила Тарвис на уточняющий вопрос о фокусе анализа.
Будет ли Рийгикогу обсуждать обращение Propastop, выяснится в ближайшее время. Для этого составители обращения должны собрать 1000 подписей. Ко вчерашнему вечеру они собрали уже треть от необходимого количества.
«Важный вопрос – окажет ли запрет на Baltnews и Sputnik существенное влияние, - сказал председатель парламентской фракции «Отечества» Прийт Сибуль. – В качестве политического решения и как декларативный шаг внутренней политики этот запрет сработал бы, но этим запретом мы привлечем еще большее внимание к этим порталам».
Того же мнения придерживается и член оппозиционной Социал-демократической партии, заместитель председателя парламентской конституционной комиссии Лаури Ляэнеметс: «Политическое обозначение правильной и неправильной журналистики – это не тот путь, по которому мы хотели бы идти. В то же время, нужно подумать, как еще мы можем препятствовать антиэстонским инфооперациям. Запрет не всегда оказывает самое сильное влияние, поскольку дигитальные СМИ всегда могут найти альтернативные возможности».
Препятствование телеканалам проанализировано
Возможность блокирования пропагандистских каналов в Эстонии анализировали и в 2017 году, когда действующая при Министерстве юстиции ревизионная рабочая группа по юридическим вопросам государственной обороны подготовила документ под названием «Ограничение услуг СМИ и связи для защиты общественной безопасности и общественного порядка». Предназначенный только для внутреннего пользования анализ сосредоточен на теле- и радиоканалах.
Согласно классификации Propastop российскими пропагандистскими каналами, наряду с другими, являются, например, Первый балтийский канал, РТР, каналы «Россия», Рен ТВ, НТВ и RT.
Насколько известно Postimees поводом для проведения анализа была практика: в ходе учений, связанных с урегулированием кризисов, конечно, проиграли ограничение услуг СМИ, но не было основательного обзора реальных возможностей.
Если, например, в случае чрезвычайной ситуации правительство может остановить трансляцию теле- и радиопередач, то в мирное время, как сейчас, совсем другое дело. Действует обычная регуляция, крышей которой является соответствующая директива Европейского союза, и ее никак нельзя обойти.
Действующая сейчас директива предусматривает, что если бы Эстония захотела воспрепятствовать распространению какого-то российского телеканала, в течение года нужно было бы собрать много нарушений, связанных с разжиганием ненависти и подстрекательством к правонарушениям, или защитой несовершеннолетних, чтобы вообще начать что-то делать.
Поскольку большая часть распространяющихся у нас каналов российского происхождения находятся под юрисдикцией стран-членов Европейского союза, – прежде всего, Великобритании, Швеции или Латвии – то после этого нужно связаться с этими странами. Позже свою оценку должна дать и Европейская комиссия.
Общавшиеся с Postimees эксперты описали этот путь словами - «требующий времени», «малоэффективный» и «корявый».
Осуществляющий надзор за услугами СМИ Департамент защиты прав потребителей и технического надзора не видит смысла прибегать к описанным выше методам для воспрепятствования некоторым программам.
Самое позднее – в сентябре 2020 года Эстония и остальные страны-члены должны принять новую директиву, и тогда весь процесс должен стать более удобным. Для того чтобы начать действовать не придется ждать двух нарушений в течение года. «Если на каналах других стран призывают к насилию, ненависти или провоцируют на террористические преступления, и это представляет из себя серьезную угрозу для стабильности и безопасности страны, можно будет начать действовать уже после первого нарушения», - сказал пресс-секретарь департамент Пеэтер Соокруус. Это было общим пожеланием чиновников Эстонии, Латвии и Литвы, когда обсуждали поправки для новой директивы.
Препятствовать сайтам сложнее
Сайтов и их блокировки данная директива не охватывает. Если теле- и радиоканалы работают на основании разрешения на деятельность, и за ними ведется надзор, то всевозможные сайты – это уже серая зона. Во-первых, для них действует свобода СМИ и слова, кроме того, неизвестно, какое реальное влияние может оказать закрытие одного домена. Поэтому в Эстонии так просто сайты не блокируют. Вероятно, что после того, как будет отрублена одна голова, на ее месте вырастет новая.
«Реагирование на отдельные инфоатаки – это скорее исключение. В регулировании мы всегда оказываемся на один шаг впереди наших противников», - сказал советник правительства по стратегической коммуникации Сийм Кумпас, по словам которого, лучшей защитой от инфоатак противника является повышение осведомленности у общества.
«Поскольку идущие со стороны Российской Федерации инфоатаки в разных формах происходят, начиная с момента восстановления независимости Эстонии, по сравнению с другими западными странами жители нашей страны в принципе знают о такой опасности, - добавил он. – Но нам не стоит почивать на лаврах, поскольку общественная температура и имеющиеся в использовании у противника рабочие инструменты постоянно меняются. Кроме того, лженовости и прочая простая пропаганда смешаны с местными нарративами и темами беспокойства в обществе, что требует от нас еще большей бдительности».