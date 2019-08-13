Эстония изучает, как можно запретить российские пропагандистские каналы

«Важный вопрос – окажет ли запрет на Baltnews и Sputnik существенное влияние, - сказал председатель парламентской фракции «Отечества» Прийт Сибуль. – В качестве политического решения и как декларативный шаг внутренней политики этот запрет сработал бы, но этим запретом мы привлечем еще большее внимание к этим порталам».

Того же мнения придерживается и член оппозиционной Социал-демократической партии, заместитель председателя парламентской конституционной комиссии Лаури Ляэнеметс: «Политическое обозначение правильной и неправильной журналистики – это не тот путь, по которому мы хотели бы идти. В то же время, нужно подумать, как еще мы можем препятствовать антиэстонским инфооперациям. Запрет не всегда оказывает самое сильное влияние, поскольку дигитальные СМИ всегда могут найти альтернативные возможности».

Препятствование телеканалам проанализировано

Возможность блокирования пропагандистских каналов в Эстонии анализировали и в 2017 году, когда действующая при Министерстве юстиции ревизионная рабочая группа по юридическим вопросам государственной обороны подготовила документ под названием «Ограничение услуг СМИ и связи для защиты общественной безопасности и общественного порядка». Предназначенный только для внутреннего пользования анализ сосредоточен на теле- и радиоканалах.

Согласно классификации Propastop российскими пропагандистскими каналами, наряду с другими, являются, например, Первый балтийский канал, РТР, каналы «Россия», Рен ТВ, НТВ и RT.

Насколько известно Postimees поводом для проведения анализа была практика: в ходе учений, связанных с урегулированием кризисов, конечно, проиграли ограничение услуг СМИ, но не было основательного обзора реальных возможностей.

Если, например, в случае чрезвычайной ситуации правительство может остановить трансляцию теле- и радиопередач, то в мирное время, как сейчас, совсем другое дело. Действует обычная регуляция, крышей которой является соответствующая директива Европейского союза, и ее никак нельзя обойти.

Действующая сейчас директива предусматривает, что если бы Эстония захотела воспрепятствовать распространению какого-то российского телеканала, в течение года нужно было бы собрать много нарушений, связанных с разжиганием ненависти и подстрекательством к правонарушениям, или защитой несовершеннолетних, чтобы вообще начать что-то делать.

Поскольку большая часть распространяющихся у нас каналов российского происхождения находятся под юрисдикцией стран-членов Европейского союза, – прежде всего, Великобритании, Швеции или Латвии – то после этого нужно связаться с этими странами. Позже свою оценку должна дать и Европейская комиссия.

Общавшиеся с Postimees эксперты описали этот путь словами - «требующий времени», «малоэффективный» и «корявый».

Осуществляющий надзор за услугами СМИ Департамент защиты прав потребителей и технического надзора не видит смысла прибегать к описанным выше методам для воспрепятствования некоторым программам.

Самое позднее – в сентябре 2020 года Эстония и остальные страны-члены должны принять новую директиву, и тогда весь процесс должен стать более удобным. Для того чтобы начать действовать не придется ждать двух нарушений в течение года. «Если на каналах других стран призывают к насилию, ненависти или провоцируют на террористические преступления, и это представляет из себя серьезную угрозу для стабильности и безопасности страны, можно будет начать действовать уже после первого нарушения», - сказал пресс-секретарь департамент Пеэтер Соокруус. Это было общим пожеланием чиновников Эстонии, Латвии и Литвы, когда обсуждали поправки для новой директивы.

Препятствовать сайтам сложнее

Сайтов и их блокировки данная директива не охватывает. Если теле- и радиоканалы работают на основании разрешения на деятельность, и за ними ведется надзор, то всевозможные сайты – это уже серая зона. Во-первых, для них действует свобода СМИ и слова, кроме того, неизвестно, какое реальное влияние может оказать закрытие одного домена. Поэтому в Эстонии так просто сайты не блокируют. Вероятно, что после того, как будет отрублена одна голова, на ее месте вырастет новая.

«Реагирование на отдельные инфоатаки – это скорее исключение. В регулировании мы всегда оказываемся на один шаг впереди наших противников», - сказал советник правительства по стратегической коммуникации Сийм Кумпас, по словам которого, лучшей защитой от инфоатак противника является повышение осведомленности у общества.