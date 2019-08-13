Huawei в торговой войне против США пошла на хитрость

Лоббирование будет касаться контроля экспорта, торговых ограничений и «других тем, связанных с национальной безопасностью», пишет агентство со ссылкой на документы, которые Huawei и Sidley Austin предоставили в сенат США. Как отмечает Bloomberg, ситуация показывает углубление связей Huawei с Sidley Austin. Фирма помимо наращивания лоббирования уже ведет юридические споры в США от имени китайской компании.

Huawei после эскалации торгового конфликта США и Китая в мае попала в американский черный список. Власти США заподозрили компанию в сотрудничестве с китайскими спецслужбами и заявили, что мера необходима в интересах национальной безопасности США. После включения в черный список американских компаний стало необходимо получать специальное разрешение на сотрудничество с Huawei.

Однако один из главных американских партнеров китайской компании — Google— решил этого не делать. В результате Huawei оказалась под угрозой лишиться поддержки операционной системы Android — именно на ней смартфоны китайской компании работают вне Китая. Это означало, что владельцы китайских смартфонов теряют доступ к таким приложениям, как браузер Chrome, YouTube, магазин приложений Play Market.

В конце июня лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин на саммите G20 договорились о перемирии, одним из пунктов которого было снятие запрета на сотрудничество с Huawei для американских компаний. Однако в конце июля отношения двух стран вновь обострились и они обменялись угрозами. После этого стало известно, что власти США решили пока не выдавать лицензии американским компаниям на работу с китайским контрагентом.