Одобренный Роналду форвард переезжает в Турин

Форвард «Интера» Мауро Икарди отклонил предложения «Наполи», «Ромы» и «Монако» и намерен перейти в «Ювентус», передает Sports.ru.
Аргентинец уже согласовал 5-летний контракт с туринцами с зарплатой 8 миллионов евро в год после вычета налогов плюс бонусы, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Трансфер Икарди в «Ювентус» может состояться после того, как туринцы выручат средства от продажи игроков, в частности, нападающих Пауло Дибалы и Марио Манджукича.
Ранее сообщалось, что трансфер Мауро Икарди был согласон с Криштиану Роналду и лично им одобрен