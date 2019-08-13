Вт, 13.08.2019
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Одобренный Роналду форвард переезжает в Турин

Mauro Icardi

ФОТО: Image Sport / Insidefoto / imago images / Insidefoto/Scanpix

Форвард «Интера» Мауро Икарди отклонил предложения «Наполи», «Ромы» и «Монако» и намерен перейти в «Ювентус», передает Sports.ru.

Аргентинец уже согласовал 5-летний контракт с туринцами с зарплатой 8 миллионов евро в год после вычета налогов плюс бонусы, сообщает  La Gazzetta dello Sport.

Трансфер Икарди в «Ювентус» может состояться после того, как туринцы выручат средства от продажи игроков, в частности, нападающих Пауло Дибалы и Марио Манджукича.

Ранее сообщалось, что трансфер Мауро Икарди был согласон с Криштиану Роналду и лично им одобрен

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