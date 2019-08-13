Одобренный Роналду форвард переезжает в Турин

Аргентинец уже согласовал 5-летний контракт с туринцами с зарплатой 8 миллионов евро в год после вычета налогов плюс бонусы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Трансфер Икарди в «Ювентус» может состояться после того, как туринцы выручат средства от продажи игроков, в частности, нападающих Пауло Дибалы и Марио Манджукича.