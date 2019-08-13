Пенсионная реформа будет целостной, свободные деньги пойдут на повышение пенсий

Представители коалиционных партий договорились в понедельник вечером, что пенсионная реформа пройдет одновременно, т.е. будет отрегулирован и выход из второй пенсионной системы, и выплата накопленных денег. Также стороны договорились о том, что деньги, освободившиеся при выходе людей из второй пенсионной ступени, будут использованы для внеочередного повышения пенсий, пишет ERR.
«Коалиция договорилась, что пенсионная реформа будет проведена с помощью одного законопроекта, а не двух», - сказал министр социальных дел Танель Кийк национальному радиовещанию.
Министр финансов Мартин Хельме сказал ERR, что для коалиции принятие решения о целостной пенсионной реформе важно в плане достижения ясности.
Соответствующий законопроект планируется принять на осенней сессии, т.е. он начнет действовать с 1 января 2020 года, и это не означает, что с 1 января 2020 года можно будет немедленно забрать свои деньги из второй ступени.