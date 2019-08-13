Пенсионная реформа будет целостной, свободные деньги пойдут на повышение пенсий

Представители коалиционных партий договорились в понедельник вечером, что пенсионная реформа пройдет одновременно, т.е. будет отрегулирован и выход из второй пенсионной системы, и выплата накопленных денег. Также стороны договорились о том, что деньги, освободившиеся при выходе людей из второй пенсионной ступени, будут использованы для внеочередного повышения пенсий, пишет ERR.