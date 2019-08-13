Вт, 13.08.2019
Никакой мысли о том, чтобы противопоставлять народы, в моей голове не мелькало. Тынис Лукас
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Пенсионная реформа будет целостной, свободные деньги пойдут на повышение пенсий

Пенсионная реформа будет целостной, свободные деньги пойдут на повышение пенсий

Пенсионной реформе - быть!

ФОТО: Panthermedia, Andriy Popov

Представители коалиционных партий договорились в понедельник вечером, что пенсионная реформа пройдет одновременно, т.е. будет отрегулирован и выход из второй пенсионной системы, и выплата накопленных денег. Также стороны договорились о том, что деньги, освободившиеся при выходе людей из второй пенсионной ступени, будут использованы для внеочередного повышения пенсий, пишет ERR.

«Коалиция договорилась, что пенсионная реформа будет проведена с помощью одного законопроекта, а не двух», - сказал министр социальных дел Танель Кийк национальному радиовещанию.

Министр финансов Мартин Хельме сказал ERR, что для коалиции принятие решения о целостной пенсионной реформе важно в плане достижения ясности.

Соответствующий законопроект планируется принять на осенней сессии, т.е. он начнет действовать с 1 января 2020 года, и это не означает, что с 1 января 2020 года можно будет немедленно забрать свои деньги из второй ступени.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ