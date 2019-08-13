У Daimler готовы первые большие электрические грузовики

Компания Daimler сообщила о готовности двух экземпляров электрических седельных тягачей Freightliner eCascadia, предназначенных для клиентов. Это еще не серийные машины, но они готовы к тестовой эксплуатации в компаниях Penske и NFI, которая начинается в этом месяце.
До конца года автопроизводитель отгрузит еще некоторое количество таких тягачей Class 8, а к серийному выпуску планирует приступить в 2021 году, сообщает ixbt.com.
По сути, eCascadia — электрифицированная версия популярной на рынке модели Freightliner Cascadia с двигателем внутреннего сгорания. Пробег электромобиля на одной зарядке составляет около 400 км, чего вполне достаточно для междугородных перевозок. Срок службы аккумуляторов пока неизвестен. По результатам испытаний с реальными сценариями использования в Daimler рассчитывают оценить перспективы электрических грузовиков и учесть опыт эксплуатации в будущих проектах.
Отметим, что Daimler удалось опередить Tesla с выпуском больших электрических грузовиков. Как известно, компания Tesla перенесла начало выпуска модели Semi на будущий год.