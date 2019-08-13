Зеленский упростил для россиян получение украинского гражданства

Граждане Российской Федерации, которые подверглись на родине преследованию по политическим мотивам, могут получить украинский паспорт по упрощенной системе, передает Korrespondent.
Президент Украины Владимир Зеленский упростил предоставление украинского гражданства россиянам. Об этом говорится в указе президента, подписанном во вторник, 13 августа.
Речь идет об упрощении получения украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали (принимают) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений.
В частности, в указе перечисляется необходимые документы для получения россиянами гражданства по упрощенной системе. Среди них - декларация об отказе от гражданства РФ и документ от МИД Украины, подтверждающий преследование за политические убеждения.
Кроме того, в указе говорится, что Кабинету министров Украины теперь необходимо разработать и внести на рассмотрение Рады проект закона Украины относительно упрощения порядка получения украинского гражданства россиянами, которые подверглись политическим преследованиям и иностранцами и лицами без гражданства, которые проходили (проходят) военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции.
Напомним, в июле президент России Владимир Путин расширил действие указа о предоставлении украинцам гражданства РФ в упрощенном порядке. Теперь воспользоваться им смогут украинцы, проживающие не только в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, но и жители этих областей в целом.