Зеленский упростил россиянам получение украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский упростил предоставление украинского гражданства россиянам. Об этом говорится в указе президента, подписанном во вторник, 13 августа.

Речь идет об упрощении получения украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали (принимают) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений.

В частности, в указе перечисляется необходимые документы для получения россиянами гражданства по упрощенной системе. Среди них - декларация об отказе от гражданства РФ и документ от МИД Украины, подтверждающий преследование за политические убеждения.

Кроме того, в указе говорится, что Кабинету министров Украины теперь необходимо разработать и внести на рассмотрение Рады проект закона Украины относительно упрощения порядка получения украинского гражданства россиянами, которые подверглись политическим преследованиям и иностранцами и лицами без гражданства, которые проходили (проходят) военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции.