Мелкие лесовладельцы жаждут снижения налогов со стороны государства

В письме правительству Союз жалуется, что частные лица продают слишком много леса. Например, за последние четыре года было совершено более 16 тысяч сделок, в ходе которых владельцы обменяли почти 100 тысяч гектаров леса.

В результате мелкие лесовладельцы становятся еще меньше, а лес переходит в руки бизнеса. «Зачастую продажа недвижимости также подразумевает смену места жительства и выезд из сельской местности, внимание также обращается на пустующую землю на периферии», - говорится в письме.

Союз критикует тот факт, что существующая налоговая система не способствует управлению лесами - в то время как продажа лесных земель не облагается налогом, продажа лесоматериалов и древесины облагается налогом на прибыль.

Несмотря на то, что частным владельцам лесов были предоставлены некоторые льготы - самозанятые люди могут заплатить 2877 евро в качестве расходов на продажу, а физические лица могут платить подоходный налог только через три года – по мнению Союза, этого недостаточно.

Таким образом, Союз частных лесов предлагает, чтобы исключение также распространялось на продажу прав на вырубку леса. Они хотят увеличить освобождение от доходов от лесопользования до пяти тысяч евро. Хотя ранее пособие действовало только для самозанятых людей, Союз хочет распространить его на физических лиц, то есть на обычных владельцев лесов.