Когда зрители падают в воду, или В гробу я видал все это

Фестиваль «Золотая маска в Эстонии» 2010 года открывался спектаклем режиссера Римаса Туминаса «Дядя Ваня» с участием Сергея Маковецкого, Людмилы Максаковой, Владимира Вдовиченкова, Владимира Симонова – и прошел великолепно. Экстремальные ситуации подстерегали на других спектаклях.

Полтора человека на одно место

В помещении Театра NO99, сейчас уже бывшего, играли спектакль по прозе Улицкой «Русское варенье». Зрительский интерес был огромный, и у русской, и у эстонской публики.

«Обычно мы продаем билеты через Piletilevi, а Театр NO 99 – через Piletimaailm. И получилось так, что мы продали билеты дважды. Причем обнаружили это, когда полтора зала было продано», – вспоминает директор фестиваля Светлана Янчек.

Обратились к Санкт-Петербургскому театру на Васильевском с просьбой сыграть два спектакля в один день. Это был беспрецедентный случай. И театр – согласился. Объявили, что обладателям купленных билетов предлагается, по возможности, посмотреть «Русское варенье» днем. Желающих не оказалось. Великий оптимист Александр Сергеевич Ильин сказал: «Такого еще не было, чтобы в зале кто-то остался без места. Рассадим всех! Положим перед сценой подушки».

Идея прекрасная! Проблема заключалась в том, что действие разворачивается в бассейне, актеры ходят по колено в воде. Уменьшить бассейн нельзя, подушки в воду не положишь. К тому же на протяжении всего спектакля идет дождь, летят брызги, зрителей надо сажать минимум в полуметре от сцены.

В ход пошла вся мебель Театра NO 99, которую можно было приспособить под сидячие места. Одна опоздавшая зрительница, пробираясь перед первым рядом, не удержала равновесия и свалилась в воду. Однако уйти со спектакля категорически отказалась...

Ко всем неудобствам публика отнеслась с пониманием, за что была щедро вознаграждена: воодушевленные таким огромным интересом к спектаклю актеры играли замечательно.

Гроб на две персоны

Молодой московский театр имени Йозефа Бойса привёз на фестиваль спектакль «Павлик – мой Бог».

По легенде советских времен, пионер-герой Павлик Морозов настолько уверовал в идею коммунизма, что донес на отца-кулака и за это был жестоко убит родственниками, которых после суда расстреляли. Современные исследователи считают, что дело было сфальсифицировано: на самом деле Павлик Морозов пионером никогда не был, на отца, который ушел из семьи к другой женщине, донес из мести за мать, а самое главное – был убит двумя сотрудниками ОГПУ, то есть госбезопасности.

Спектакль «Павлик – мой Бог» – история девочки, которая по примеру Павлика Морозова решила сдать ушедшего из семьи отца, чиновника налоговой инспекции.

Два актера разбирают историю Павлика, примеряя ее на себя. Действие разворачивается на фоне виртуальной деревни Герасимовка, где жил Павлик Морозов. Но основная декорация – гроб, в котором лежат герои.