Когда зрители падают в воду, или В гробу я видал все это

На театральных фестивалях случаются и малоприятные сюрпризы. Но даже гробы и падающие в воду зрители не могут испортить впечатление от «Золотой маски».
Фестиваль «Золотая маска в Эстонии» 2010 года открывался спектаклем режиссера Римаса Туминаса «Дядя Ваня» с участием Сергея Маковецкого, Людмилы Максаковой, Владимира Вдовиченкова, Владимира Симонова – и прошел великолепно. Экстремальные ситуации подстерегали на других спектаклях.
Полтора человека на одно место
В помещении Театра NO99, сейчас уже бывшего, играли спектакль по прозе Улицкой «Русское варенье». Зрительский интерес был огромный, и у русской, и у эстонской публики.
«Обычно мы продаем билеты через Piletilevi, а Театр NO 99 – через Piletimaailm. И получилось так, что мы продали билеты дважды. Причем обнаружили это, когда полтора зала было продано», – вспоминает директор фестиваля Светлана Янчек.
Обратились к Санкт-Петербургскому театру на Васильевском с просьбой сыграть два спектакля в один день. Это был беспрецедентный случай. И театр – согласился. Объявили, что обладателям купленных билетов предлагается, по возможности, посмотреть «Русское варенье» днем. Желающих не оказалось. Великий оптимист Александр Сергеевич Ильин сказал: «Такого еще не было, чтобы в зале кто-то остался без места. Рассадим всех! Положим перед сценой подушки».
Идея прекрасная! Проблема заключалась в том, что действие разворачивается в бассейне, актеры ходят по колено в воде. Уменьшить бассейн нельзя, подушки в воду не положишь. К тому же на протяжении всего спектакля идет дождь, летят брызги, зрителей надо сажать минимум в полуметре от сцены.
В ход пошла вся мебель Театра NO 99, которую можно было приспособить под сидячие места. Одна опоздавшая зрительница, пробираясь перед первым рядом, не удержала равновесия и свалилась в воду. Однако уйти со спектакля категорически отказалась...
Ко всем неудобствам публика отнеслась с пониманием, за что была щедро вознаграждена: воодушевленные таким огромным интересом к спектаклю актеры играли замечательно.
Гроб на две персоны
Молодой московский театр имени Йозефа Бойса привёз на фестиваль спектакль «Павлик – мой Бог».
По легенде советских времен, пионер-герой Павлик Морозов настолько уверовал в идею коммунизма, что донес на отца-кулака и за это был жестоко убит родственниками, которых после суда расстреляли. Современные исследователи считают, что дело было сфальсифицировано: на самом деле Павлик Морозов пионером никогда не был, на отца, который ушел из семьи к другой женщине, донес из мести за мать, а самое главное – был убит двумя сотрудниками ОГПУ, то есть госбезопасности.
Спектакль «Павлик – мой Бог» – история девочки, которая по примеру Павлика Морозова решила сдать ушедшего из семьи отца, чиновника налоговой инспекции.
Два актера разбирают историю Павлика, примеряя ее на себя. Действие разворачивается на фоне виртуальной деревни Герасимовка, где жил Павлик Морозов. Но основная декорация – гроб, в котором лежат герои.
Заказывать отдельную машину для одного, с позволения сказать, ящика было неуместно. В железнодорожном билете организаторам фестиваля, которые честно признались, ЧТО поедет на этой полке, категорически отказали. Было решено изготовить гроб в Эстонии.
Светлане Янчек звонит технический директор: «У нас проблема. Ошиблись размером, двое в этом гробу не поместятся».
А декорация нужна завтра. Единственный мастер – в Рапла! – согласился сделать новый гроб за сутки. Но его надо было доставить в Таллинн. Помочь Светлане, у которой на плечах тысяча фестивальных забот, согласился знакомый, у которого была большая машина.
Оказалось, он подъехал к Linnateater, где играли спектакль «Павлик – мой Бог», позвонил, выглянула старушка и в ответ на известие – «Я привез вам гроб» – захлопнула дверь. И ни за что больше не открыла.
Утро. Фойе отеля «Олимпия». Янчек провожает актеров, игравших вчерашний спектакль. Большая группа туристов ждет заселения. Звонок по мобильному телефону. «Светлана, ручки гробу нужны?» – «Не нужны. Проверь, поместятся ли в гробу два человека».
Вокруг образуется пустота.
Через пять минут снова звонок. «А ножки нужны?» – «Ни ручек, ни ножек не надо! Привези уже гроб, наконец!».
Реакцию окружающих можно представить.
Через какое-то время опять звонок. «Гроб в театре не берут. Я опаздываю на работу! Оставляю его посреди улицы. Делай с ним, что хочешь!».
Оказалось, он подъехал к Linnateater, где играли спектакль «Павлик – мой Бог», позвонил, выглянула старушка и в ответ на известие – «Я привез вам гроб» – захлопнула дверь. И ни за что больше не открыла. Гроб остался ждать заказчиков на улице Лай, прислоненный к стене театра.
Вскоре последовал звонок из театра. «Что это такое? Привезли гроб, поставили около главного входа…»
Отдельная эпопея была с утилизацией этой декорации. Словом, гроб для организаторов оказался золотым.
Спектакль «Павлик – мой Бог» дважды прошел с аншлагом и никого из зрителей не оставил равнодушным.