В продажу поступили первые эстонские диски для диск-гольфа

Учрежденная тремя эстонцами фирма Disctroyer OÜ в конце июля приступила к продажам первого отечественного диска для диск-гольфа Kuldnokk (Starling, Скворец) с целью предложить игрокам прежде всего стабильные впечатления от игры. «Число игроков в диск-гольф в Эстонии растет из года в год: в этой игре мы сейчас в числе лучших в мире, но до сих пор здесь наблюдалась нехватка дисков равномерно высокого качества», - рассказал член правления предприятия Алвер Кивирюйт, добавив, что Disctroyer заполняет как раз эту нишу и предприятие было создано именно с такой целью.

«Проблематичным для нас было то, что зачастую даже если речь шла о качественных дисках, свойства дисков одной модели, но разных партий существенно различались. Например, меняя диск, приходилось искать новый, который был бы произведен в одной партии со старым, поскольку иначе разница в характеристиках могла оказаться слишком большой. Наша цель – исправить такое положение вещей. Диски Disctroyer стабильно высокого качества, а также отличаются от продукции конкурентов смелым дизайном», - отметил Кивирюйт.

«Мы разработали свои диски таким образом, чтобы они были надежными компаньонами как для играющих по выходным любителей, так для начинающих и профессионалов, – добавил Кивирюйт. – Мы приступили к разработке целых три года назад. За это время мы неоднократно улучшали форму, меняли состав материала, цветные смеси, испытывали диски с помощью местных игроков, и сегодня представляем удобный диск со стабильными летными качествами».

Сейчас можно приобрести первый диск Disctroyer для игры на длинных дистанциях, но в ближайшее время в продажу поступит второй сертифицированный PDGA диск для дистанций средней протяженности, а затем и третья модель. «Сначала мы представим на рынке три модели: для длинных, средних и коротких дистанций, а затем начнем расширять ассортимент, – сказал Кивирюйт и пояснил, что для удобства диски обладают понятной маркировкой. – Например, наши белые диски всегда предназначены для бросков на длинные дистанции, а нанесенные на диск изображения позволяют с легкостью определить дугу и направление полета».

Кивирюйт добавил, что Disctroyer планирует обязательно присутствовать со своей продукцией на различных проходящих в Эстонии соревнованиях и мероприятиях, где все интересующиеся смогут опробовать новые диски. «Отзывы о наших первых дисках очень важны, и мы получили уже немало заказов», - отметил Кивирюйт.

Disctroyer производит диски в Эстонии прежде всего с целью продавать их местным игрокам, но интернет-магазин позволит сразу же выйти и на международный рынок. Диски продаются в только что открывшемся онлайн-магазине disctroyer.com. Также продукцию Disctroyer можно приобрести в интернет-магазинах и представительствах продавцов снаряжения для диск-гольфа.

Пособие на разработку продукции, развитие предприятия и маркетинг компания Disctroyer получила от Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS).