Фото: необычная, но очень удачная перепланировка однокомнатной квартиры в Ыйсмяэ

Перепланировка и ремонт этой квартиры сделаны по утвержденному проекту, а все необходимые данные занесены в Регистр строений. Это очень важно, так как банки не дают кредит на покупку квартир с недостающими документами.

В квартире сделан капитальный ремонт: новая электропроводка, водяные и канализационные трубы, новые окна и двери, современная качественная сантехника, отличные полы.

Посмотрите, где установлена кухонная мебель: обычно ее монтируют у дальней стены, напротив окна. В этой же квартире кухонный гарнитур размещен между окном и дверью в прихожую, что позволило построить у дальней стены гардеробную. Очень удачное решение!

ФОТО: KV.EE

Да, шкафчиков в такой открытой кухне немного меньше, чем в обычной, но нашлось место для всего. Кроме собственно мебели на кухне имеется все необходимая интегрированная техника Whirlpool: посудомоечная машина, варочная панель, духовка, холодильник и микроволновка. Техника еще имеет гарантию. Продумана вентиляция: труба выведена в вентиляционную шахту.

ФОТО: KV.EE

В результате получилась небольшая двухкомнатная квартира, в которой две отдельные комнаты позволяют с комфортом жить маленькой семье. Коммунальные платежи низкие: летом 45-50 евро, зимой 90-100 евро.

ФОТО: KV.EE

В доме активно работает квартирное товарищество, во дворе много места для парковки, остановка общественного транспорта в 50 метрах.