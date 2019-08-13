Вт, 13.08.2019
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  • Фото: необычная, но очень удачная перепланировка однокомнатной квартиры в Ыйсмяэ

Фото: необычная, но очень удачная перепланировка однокомнатной квартиры в Ыйсмяэ

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ФОТО: KV.EE

Мы часто публикуем фотографии квартир, в которых кухня перенесена в гостиную, а спальня - соответственно - в кухню. Эта однокомнатная квартира тоже превращена в двухкомнатную, однако место для кухонной мебели выбрано необычное, но очень удачное. 

Перепланировка и ремонт этой квартиры сделаны по утвержденному проекту, а все необходимые данные занесены в Регистр строений. Это очень важно, так как банки не дают кредит на покупку квартир с недостающими документами. 

В квартире сделан капитальный ремонт: новая электропроводка, водяные и канализационные трубы, новые окна и двери, современная качественная сантехника, отличные полы.

Посмотрите, где установлена кухонная мебель: обычно ее монтируют у дальней стены, напротив окна. В этой же квартире кухонный гарнитур размещен между окном и дверью в прихожую, что позволило построить у дальней стены гардеробную. Очень удачное решение! 

ФОТО: KV.EE

Да, шкафчиков в такой открытой кухне немного меньше, чем в обычной, но нашлось место для всего. Кроме собственно мебели на кухне имеется все необходимая интегрированная техника Whirlpool: посудомоечная машина, варочная панель, духовка, холодильник и микроволновка. Техника еще имеет гарантию. Продумана вентиляция: труба выведена в вентиляционную шахту. 

ФОТО: KV.EE

В результате получилась небольшая двухкомнатная квартира, в которой две отдельные комнаты позволяют с комфортом жить маленькой семье. Коммунальные платежи низкие: летом 45-50 евро, зимой 90-100 евро.

ФОТО: KV.EE

В доме активно работает квартирное товарищество, во дворе много места для парковки, остановка общественного транспорта в 50 метрах.

Подробности и информация о продаже квартиры находятся на портале недвижимости KV.EE.

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