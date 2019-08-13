Житель Челябинска прифотошопил Тарантино на фото своей квартиры, чтобы ее продать

"Продать квартиру пока не удалось. Но за пять часов было около 6000 просмотров объявления. Вирусный маркетинг получился очень интересным. Продажа квартиры — это не первая цель. Жесткой необходимости в продаже нет. На первом месте - желание творческойреализации. Активных покупателей пока нет, но, может быть, информация дойдет до самого Тарантино. Людям нравится, я доволен результатом, сама задумка очень интересная", - рассказал Крайнов в интервью Esquire.