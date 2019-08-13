Житель Челябинска прифотошопил Тарантино на фото своей квартиры, чтобы ее продать

Житель Челябинска Александр Кайнов решил продать недвижимость весьма необычным способом: он прифотошопил изображения режиссера Квентина Тарантино к фотографиям своей трехкомнатной квартиры, пишет Esquire.
Челябинец вырезал изображения Тарантино из снимков, которые были сделаны во время визита режиссера в Россию, и вклеил их на фото своего жилья. На коллажах Тарантино стоит в стандартной для бывшего советского пространства ванной, показывает большой палец в спальне, разглядывает фарфоровый сервиз и оценивающе осматривает кухню.
К сожалению, Александру пока не удалось продать квартиру, но это и не является главной целью, которую преследует россиянин.
"Продать квартиру пока не удалось. Но за пять часов было около 6000 просмотров объявления. Вирусный маркетинг получился очень интересным. Продажа квартиры — это не первая цель. Жесткой необходимости в продаже нет. На первом месте - желание творческойреализации. Активных покупателей пока нет, но, может быть, информация дойдет до самого Тарантино. Людям нравится, я доволен результатом, сама задумка очень интересная", - рассказал Крайнов в интервью Esquire.
Пользователи Facebook оценили публикацию Александра. Некоторые стали спрашивать, продается ли квартира «вместе с мужиком», а другие окрестили серию снимков «Омерзительной трешкой» (один из последних фильмов Тарантино назывался "Омерзительная восьмерка" - Прим.ред.). Между тем, одна из пользователей оставила комментарий под снимком коридора, на котором Тарантино отсутствовал.
"А где Квентин?!" - возмущенно написала она.
"В шкафу", - предположила другая женщина.