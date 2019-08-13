Российский лоукостер сообщил о совершенной из Китая мощной DDoS-атаке

Низкобюджетная российская авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», сообщила о произошедшей 12 августа мощной DDoS-атаке. По словам компании, атака предположительно велась из Китая.
Максимальная нагрузка на сайт бронирования www.pobeda.aero была зафиксирована 12 августа в 14.05 по Москве (14.05 по Таллинну): одномоментно на сайте находилось 75 000 уникальных пользователей. IT-специалисты авиакомпании зафиксировали мощную DDoS-атаку, из-за которой сайт не выдержал нагрузки. Компания Navitaire, фиксирующая весь трафик бронирования «Победы», подтвердила атаку.
Коммерческий директор Navitaire в регионе EMEA Сатпал Чахал отметил: «Мы подтверждаем, что наблюдали атаку, которая привела к чрезвычайно высокой нагрузке, и наш анализ показал, что источником атаки были китайские IP-адреса».