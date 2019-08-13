Российский лоукостер сообщил о совершенной из Китая мощной DDoS-атаке

Максимальная нагрузка на сайт бронирования www.pobeda.aero была зафиксирована 12 августа в 14.05 по Москве (14.05 по Таллинну): одномоментно на сайте находилось 75 000 уникальных пользователей. IT-специалисты авиакомпании зафиксировали мощную DDoS-атаку, из-за которой сайт не выдержал нагрузки. Компания Navitaire, фиксирующая весь трафик бронирования «Победы», подтвердила атаку.