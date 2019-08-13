Не пропустите: в Тарту стартует большой поэтический фестиваль

Перед тем, как взяться за рассказ о фестивале, я все не могла решить, от чьего лица он будет повествовать. От лица журналиста, зрителя или участника? Так вышло, что я принимала участие в фестивалях в каждой из этих ролей. И все же, от лица участника. Потому что, находясь внутри, чувствуешь пульс фестиваля, его дыхание.

Ландшафтный фестиваль – явление в жизни русскоязычной литературной среды Эстонии уникальное. Благодаря организатору Виктории Неборякиной (Тартуский центр развития социального капитала) и ее команде (поэтов, которые со временем стали помощниками в организационных делах – это и Лариса Йоонас (Кохтла-Ярве), и Полина Копылова (Финляндия), фестиваль приобрел особую атмосферу интеллигентности, доброжелательности, мягкой, ненавязчивой интеллектуальности. Но важно еще и то, что он дает практически полную картину современной русскоязычной поэтической реальности (следует отметить, что попутно происходит знакомство и с иноязычной поэзией, так как участниками прошлых фестивалей становились и зарубежные авторы). Это происходит потому, что каждый из приглашенных на фестиваль участников уникален в своем творчестве. И, услышав такое разноголосье поэтического текста, собираешь все это в некую единую мелодию, приближаясь к пониманию того, какая она – современная поэзия.

Всех участников представить в коротком материале невозможно, поэтому представлю некоторых, приехавших к нам из-за границы. Полина Копылова - петебурженка, долгие годы живущая в Финляндии и пишущая на двух языках. Строки ее стихотворений собираются четким и стильным узором в единую смысловую мозаику. Не удержусь, чтобы не обратить внимание на то, что Полина – мой любимый докладчик на различных фестивальных мастер-классах, поскольку такую богатую, грамотную, стильную русскую речь услышишь нечасто.

Арсен Мирзаев – поэт из Санкт-Петербурга, литературовед, перечислять вышедшие у него книги не имеет смысла, их достаточное количество, как и различных наград в сфере поэтического творчества. Поэзию Арсена отличает деликатность, юмор и потрясающе интересная звуковая игра буквами и словосочетаниями.

Дмитрий Веденяпин – москвич, поэт, переводчик. Его силлаботоника настолько гармоничная и завораживающая, что читатель (слушатель) проваливается в созданный поэтом мир, и приходится буквальным образом выныривать в реальность, удивляясь тому, как за короткие несколько минут проживаешь сотворенную автором реальность.

С особой радостью на фестиваль ждут Анастасию Векшину из Москвы, бурятского поэта Баира Дугарова, Алексея Александрова из Саратова и других. Конечно же, фестиваль примет немало участников из Эстонии, с особенным трепетом и радостью лично я жду встречи с Яном Каплинским.

В первый фестивальный день, 16 августа, запланирован круглый стол в Национальном музее, мастер-классы гостей фестиваля, авторские выступления Алеши Прокопьева и Баира Дугарова (поэтические переводы).

17 августа пройдут чтения в городских ландшафтах, круглый стол в городском музее Тарту, вечерние чтения гостей фестиваля. В этот же день состоится встреча горожан с поэтами.

На 18 августа запланирована поездка в заповедник Таэваскоя, где всех ждет пикник с поэтами, и, конечно же, чтения.

Подробную информацию о фестивале, а также время и место проведения мероприятий можно найти на страничке Тартуского международного ландшафтного фестиваля в Фэйсбуке. Мероприятия фестиваля открыты и бесплатны для всех желающих.