Вт, 13.08.2019
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Песков: в Кремле не считают акции протеста в Москве политическим кризисом

Владимир Путин и Дмитрий Песков.

ФОТО: Mikhail Metzel / Mikhail Metzel/TASS

В Кремле не разделяют мнение о том, что акции протеста в Москве являются проявлением политического кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не согласны с теми многими, которые называют происходящее политическим кризисом", - сказал Песков журналистам во вторник.

Он подчеркнул, что эти события нельзя ассоциировать с каким-то кризисом.

По его словам, "протесты происходят во многих странах мира", и они "вызваны конкретными вопросами". В Москве, по мнению Пескова, вопросы появились "у тех, кто считает, что произошла какая-то несправедливость в ходе регистрации кандидатов".

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