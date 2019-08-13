Песков: в Кремле не считают акции протеста в Москве политическим кризисом

"Мы не согласны с теми многими, которые называют происходящее политическим кризисом", - сказал Песков журналистам во вторник.

Он подчеркнул, что эти события нельзя ассоциировать с каким-то кризисом.

По его словам, "протесты происходят во многих странах мира", и они "вызваны конкретными вопросами". В Москве, по мнению Пескова, вопросы появились "у тех, кто считает, что произошла какая-то несправедливость в ходе регистрации кандидатов".