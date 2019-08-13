Путешествуем по историческим местам в Эстонии!

Новую ветку туристической тропы из Пенийыэ в Каукси открыли большим совместным походом в августе прошлого года. Походные группы стартовали 12 августа от Кауксиского посетительского центра и 18 августа из Пенийыэ от посетительского центра Матсалуского национального парка и встретились на большом туристическом празднестве в Аэгвийду. Вот какие интересные места и связанные с ними истории оказываются на пути следования туристов по этому маршруту, пишет Metsamees.
Из Аэгвийду тропа ведет к Янедаскому городищу, открытому в 1936 году, а дальше – в Охепалу и до Кадрина. Там вам следует обратить внимание на построенный в 1930 году народный дом, один из самых замечательных в Эстонии, и здание бывшего крахмало-паточного завода. Этот завод занимает важное место в истории страны: он был первым предприятием в Эстонии, которое стало выпускать сиропы. Плитняковые здания завода построили в 1919 году, когда еще шла Освободительная война. Сироп продавали в основном на внутреннем рынке: Таллиннской карамельной фабрике, конфетной фабрике Клауссона и другим предприятиям.
Целых 75 лет эта фабрика была местом работы для многих поколений жителей Кадрина и окрестностей.
Из Кадрина тропа ведет к Неэрути, куда издавна привлекают туристов формы рельефа, оставленные ледниковым периодом, старинное городище, местные предания и легенды о Калевипоэге. Недавно в рамках проекта "Lights On!" были обновлены лестницы неэрутиского городища, дорожки, кострища и парковки. Теперь они стали частью совместной эстонско-финской сети исторических посетительских объектов.
Бывшие базы стратегических ракет
Дальше туристическая тропа ведет нас мимо семенного рассадника Кулленгаского питомника, проходит через Поркуни и направляется на территорию бывшей ракетной базы в Кадила. В конце 1950-х – начале 1960-х годов в Эстонии построили девять баз стратегических ракет. В основном они скрытно располагались в лесах.
В Раквере, на улице Аркна, в 1960-1970 годы располагался гвардейский ракетный полк Советской армии, которому подчинялись два дивизиона. Один стоял в Кадиласких, а другой в Роху-Лебавереских лесах. В Кадила и Роху базировались ракеты средней дальности Р-12. Базы с ракетами такого типа строились парами: Линтси - Пийрсалу, Уникюла - Роони и Нурси - Сянна. Эти базы имели по четыре ракетных ангара. В каждом ангаре на колесных тележках в горизонтальном положении находились по две ракеты.
Век Кадилаской и Рохуской баз, как впрочем и остальных баз для ракет средней дальности, оказался недолгим. Ракеты и ядерные боеголовки были вывезены из большинства из них уже в 1978 году в соответствии с договором между крупными державами о сокращении стратегических ядерных вооружений. В 1980 году сооружения Кадилаской ракетной базы были переданы колхозу имени Эдуарда Вильде и Виннискому опорно-показательному совхозу-техникуму. Позднее в ангарах хранили удобрения, ядохимикаты, сельско-хозяйственную продукцию. В наши дни вся бывшая военная территория поросла кустарником и стоит в развалинах.
От Кивиылиских терриконов до Тойлаского побережья
От ракетной базы туристическая тропа ведет через Тудуские леса в Ида-Вирумаа. Она проходит через Сонда и Кивиыли, где можно побывать на двух терриконах. На старом золоотвале в Кивиыли стали складировать твердые отходы сгорания сланца (полукокс) с 1922 года, а на новом – с 1951 года. Старый отвал закрыли в 1975 году, а новый – в 1990-е годы.
В 1938 году Освальд Тооминг писал в Virumaa Teataja: «Золоотвал!!! Венец и гордость Кивиыли, который виден за десятки километров и вызывает у всех пассажиров проносящихся поездов восторг и изумление. Гору полукокса высотой в 70 метров окрестили второй Мунамяги, а на нее каждый день подвозят отходы, которые делают эту искусственную гору все выше».
А туристическая тропа бежит дальше через Айдуский карьер, мимо Кохтла-Ныммеского шахтерского музея к морю. На старых картах и фотографиях можно увидеть, что раньше по дороге в Тойла стояло несколько рыбокоптильных печей. На карте 1936 года отмечены коптильни, принадлежавшие Исветкову, Андрееву, Константинову и Странделю. К сожалению, ни одна из них не сохранилась до наших дней. Туристы могут получить представление о них только по воспоминаниям людей, отдыхавшим летом в Тойла. В книге «Утраченный мир: картины из прошлого, далекого и близкого» Артур Адсон вспоминает о тойлаской копченой салаке: «По части продуктов Тойла была известна тем, что местные рыбаки ловили салаку и готовили ее методом полугорячего копчения. На берегу у подножья обрывистого берега стояли вперемежку с сетями коптильни, в которые за день заносили десятки тысяч серебристых рыбок. А выходили они оттуда золотистыми и сотнями отправлялись на рынок в чистейших белых драночных корзинах, переложенные крупной солью. И продавали их по 5-10 центов за десяток почти по всей стране. […] И мы лакомились этими дарами моря высочайшей свежести, только потрудись дойти. Мы бы и сейчас сходили за ними».
Крупнейший альпинарий в Европе
Кто не знает бывший Оруский дворец и Тойлаский парк? А тот факт, что когда-то здесь был альпинарий, который считался самым большим в Европе, известен немногим. Заложить его решил президент Константин Пятс, он же предложил построить лестницу, по которой можно было бы спускаться прямо к морю.
Для альпинария, сооруженного в 1939 году, потребовалось 800 кубометров камней. Чтобы лучше представить природный плитняковый берег, в нем высадили только отечественные виды растений. Объединив три родника, в альпинарии построили миниатюрный водопад, который струился в бассейн из плитняка, а оттуда – в море. Вся эта красота до нашего времени не сохранилась.
Из Тойла туристическая тропа направляется в Силламяэ и в Муммасааре, где практически с береговой линии начинается построенная немцами в 1943 году оборонительная линия Танненберг. Она тянулась до Ластекодумяги и через Сиргала, Пухату и Горденкоское болото доходила до реки Нарвы и Чудского озера. По всей длине этого заградительного сооружения тянулись окопы, усиленные бронированными огневыми точками, укрепленными бункерами и стрелковыми гнездами. В наши дни остатки этой оборонительной линии просматриваются до Синимяэского перекрестка.
От Вайвара до Кауксиского посетительского центра
Из Вайвара маршрут пролегает дальше к Куртнаским озерам и Куремяэскому монастырю, оттуда – мимо Йыугаских курганов в Ийзаку. Йыугаские курганы – это крупнейший могильник, который насчитывает 270 круглых в плане могильных холмов.
Этот могильник связывают с финно-угорским народом водь, поскольку именно им свойственны предметы, обнаруженные в ходе раскопок. В могильниках найден и фрагмент старейшего в Восточной и Северной Европе вязаного изделия. В нескольких обрывках варежки, вязаных иглой обнаружены лосиные шерстинки, которые составляют 5-10% от общего объема шерсти. Их вероятно добавляли для повышения прочности и водонепроницаемости.
Из Ийзаку тропа направляется к Агусалуским дюнам и вдоль северного берега Чудского озера выходит в Каукси.
Северное побережье Чудского озера при всех его явных предпосылках для летнего отдыха в этом качестве открыли довольно поздно. В 1961 году начали строительство турбазы в Каукси: на берегу установили 25 домиков палаточного типа. В 1962 году приступили к строительству кафе по типовому проекту, которое было открыто в мае 1965 года. Кауксиская турбаза была известна по всему Советскому Союзу. В наши дни здесь принимает гостей Кауксиский посетительский центр RMK – конечный пункт этой ветки туристической тропы.
Подробнее с маршрутом туристической тропы Пенийыэ -Аэгвийду-Каукси можно ознакомиться здесь.