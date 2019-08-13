Путешествуем по историческим местам в Эстонии!

Коптильщики рыбы на побережье в Тойла. ФОТО: Фото из архива Эстонского национального музея (ERM)

А туристическая тропа бежит дальше через Айдуский карьер, мимо Кохтла-Ныммеского шахтерского музея к морю. На старых картах и фотографиях можно увидеть, что раньше по дороге в Тойла стояло несколько рыбокоптильных печей. На карте 1936 года отмечены коптильни, принадлежавшие Исветкову, Андрееву, Константинову и Странделю. К сожалению, ни одна из них не сохранилась до наших дней. Туристы могут получить представление о них только по воспоминаниям людей, отдыхавшим летом в Тойла. В книге «Утраченный мир: картины из прошлого, далекого и близкого» Артур Адсон вспоминает о тойлаской копченой салаке: «По части продуктов Тойла была известна тем, что местные рыбаки ловили салаку и готовили ее методом полугорячего копчения. На берегу у подножья обрывистого берега стояли вперемежку с сетями коптильни, в которые за день заносили десятки тысяч серебристых рыбок. А выходили они оттуда золотистыми и сотнями отправлялись на рынок в чистейших белых драночных корзинах, переложенные крупной солью. И продавали их по 5-10 центов за десяток почти по всей стране. […] И мы лакомились этими дарами моря высочайшей свежести, только потрудись дойти. Мы бы и сейчас сходили за ними».

Крупнейший альпинарий в Европе

Кто не знает бывший Оруский дворец и Тойлаский парк? А тот факт, что когда-то здесь был альпинарий, который считался самым большим в Европе, известен немногим. Заложить его решил президент Константин Пятс, он же предложил построить лестницу, по которой можно было бы спускаться прямо к морю.

Альпинарий в Тойласком парке. ФОТО: Фото из архива Харьюмааского музея

Для альпинария, сооруженного в 1939 году, потребовалось 800 кубометров камней. Чтобы лучше представить природный плитняковый берег, в нем высадили только отечественные виды растений. Объединив три родника, в альпинарии построили миниатюрный водопад, который струился в бассейн из плитняка, а оттуда – в море. Вся эта красота до нашего времени не сохранилась.

Из Тойла туристическая тропа направляется в Силламяэ и в Муммасааре, где практически с береговой линии начинается построенная немцами в 1943 году оборонительная линия Танненберг. Она тянулась до Ластекодумяги и через Сиргала, Пухату и Горденкоское болото доходила до реки Нарвы и Чудского озера. По всей длине этого заградительного сооружения тянулись окопы, усиленные бронированными огневыми точками, укрепленными бункерами и стрелковыми гнездами. В наши дни остатки этой оборонительной линии просматриваются до Синимяэского перекрестка.

От Вайвара до Кауксиского посетительского центра

Из Вайвара маршрут пролегает дальше к Куртнаским озерам и Куремяэскому монастырю, оттуда – мимо Йыугаских курганов в Ийзаку. Йыугаские курганы – это крупнейший могильник, который насчитывает 270 круглых в плане могильных холмов.

Этот могильник связывают с финно-угорским народом водь, поскольку именно им свойственны предметы, обнаруженные в ходе раскопок. В могильниках найден и фрагмент старейшего в Восточной и Северной Европе вязаного изделия. В нескольких обрывках варежки, вязаных иглой обнаружены лосиные шерстинки, которые составляют 5-10% от общего объема шерсти. Их вероятно добавляли для повышения прочности и водонепроницаемости.

Из Ийзаку тропа направляется к Агусалуским дюнам и вдоль северного берега Чудского озера выходит в Каукси.

Отдыхающие на пляже в Каукси, 1975 год. ФОТО: Фото из архива Эстонского национального музея (ERM)

Северное побережье Чудского озера при всех его явных предпосылках для летнего отдыха в этом качестве открыли довольно поздно. В 1961 году начали строительство турбазы в Каукси: на берегу установили 25 домиков палаточного типа. В 1962 году приступили к строительству кафе по типовому проекту, которое было открыто в мае 1965 года. Кауксиская турбаза была известна по всему Советскому Союзу. В наши дни здесь принимает гостей Кауксиский посетительский центр RMK – конечный пункт этой ветки туристической тропы.