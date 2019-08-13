В центре Таллинна появится новая площадь

Таллиннская горуправа приняла решение назвать площадь в квартале Ротерманна в честь трубы: Корстнаплатс.
Предприятие Rotermann City ходатайствовало о том, чтобы назвать площадь, расположенную в квартале Ротерманна, Rotermanni korstnaplats, что в переводе - площадь трубы Ротерманна, так как именно труба служит ориентиром в этом районе.
Комиссия приняла решение, что первую часть названия можно опустить, так как разговорной речи свойственны сокращения и в народе площадь скорее будут называть просто «Корстнаплатс» - Трубная площадь. Rotermann City возражений по этому поводу не предъявило.
Таллиннская Кесклиннаская управа должна разместить таблички с названием площади к 18 сентября.