Хакеры нашли способ взломать любой ноутбук Apple с помощью кабеля Lightning

На конференции DEF CON 27 в Лас-Вегасе исследователь безопасности под ником MG показал новый способ, который позволяет взломать любой компьютер Apple.
Для этого он разработал специальный хакерский кабель Lightning, который внешне не отличается от официального и выполняет все необходимые функции, включая передачу данных и зарядку, пишет Ferra.
Так называемые O.MG Cables получили дополнительный чип, который злоумышленники могут активировать удаленно и подключиться к компьютеру Mac для запуска на нем команд и скриптов. Также предусмотрен инструмент, который убьет USB-имплант, чтобы избавиться от улик.
На данный момент разработка требует от злоумышленника находиться на расстоянии не более 90 метров для активации кабеля. Сейчас MG предлагает такие кабели за 200 долларов. Он собирается производить их как законный инструмент безопасности.