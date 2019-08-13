Хакеры нашли способ взломать любой ноутбук Apple с помощью кабеля Lightning

Для этого он разработал специальный хакерский кабель Lightning, который внешне не отличается от официального и выполняет все необходимые функции, включая передачу данных и зарядку, пишет Ferra.

Так называемые O.MG Cables получили дополнительный чип, который злоумышленники могут активировать удаленно и подключиться к компьютеру Mac для запуска на нем команд и скриптов. Также предусмотрен инструмент, который убьет USB-имплант, чтобы избавиться от улик.