Никогда такого не было - и вот опять: российские тяжелоатлеты снова попались на допинге

Основанием послужили данные, полученные из московской антидопинговой лаборатории.

«IWF сожалеет о случаях допинга в нашем спорте, произошедших несколько лет назад. Мы без всякого удовлетворения отмечаем, что тяжелая атлетика была далеко не единственным видом спорта, который пострадал от обширной российской допинг-схемы, выявленной осведомителями, средствами массовой информации и WADA.

Однако мы можем быть удовлетворены тем, что IWF еще раз продемонстрировала нашу решимость защищать чистый спорт. Мы не проявили никаких колебаний в принятии правильных решений», – заявил президент IWF Тамаш Аян.

Председатель антидопинговой комиссии Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров сообщил, что IWF уже оповестила организацию об отстранении спортсменов.