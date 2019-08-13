Картина дня: пенсионная реформа, вооруженное резервное подразделение и трагическая смерть

Тернистый путь матери: сын-чемпион прикован к инвалидному креслу после операции

«Я хочу снова ходить, это моя единственная мечта. Хочу снова ходить на работу», - с трудом произносит Андрей Головань. 49-летний мужчина, завоевавший серебро на паралимпиаде в 1995 году и удостоенный гражданства Эстонии за особые заслуги прикован к кровати в результате того, что во время операции на плече получил повреждение спинного мозга. Читать далее...

Пенсионная реформа будет целостной, свободные деньги пойдут на повышение пенсий

Представители коалиционных партий договорились в понедельник вечером, что пенсионная реформа пройдет одновременно, т.е. будет отрегулирован и выход из второй пенсионной системы, и выплата накопленных денег. Также стороны договорились о том, что деньги, освободившиеся при выходе людей из второй пенсионной ступени, будут использованы для внеочередного повышения пенсий. Читать далее...

Никто ничего не слышал: жизнь человека трагически оборвалась под окнами многоквартирного дома

В пятницу в волости Саарде в деревне Камали в яблоневом саду позади многоквартирного дома в колодце был найден труп 76-летнего мужчины. При каких обстоятельствах он туда попал, неизвестно и, видимо, точно узнать не удастся, но растущий возле колодца куст красной смородины и наполовину заполненное ягодами ведро позволяют предположить, что он собирал там ягоду. Читать далее...

Государство может стать поручителем для желающих получить жилищный кредит

За пределами Харьюского уезда и города Тарту жители сталкиваются с тем, что не могут получить кредит на строительство жилья, поскольку во многих регионах страны недвижимость имеет низкую цену, а семьи не располагают имуществом, которое могло бы стать залогом при получении кредита. Поэтому политики задумались о том, что в данной ситуации государство могло бы прийти на помощь, став поручителем. Читать далее...

Эстония создает подразделение добровольцев на случай войны и массовых беспорядков

Министерство внутренних дел за 20 миллионов евро создает состоящее из добровольцев вооруженное резервное подразделение внутренней обороны, которое будут отправлять на подавление бунтов в случае, если кайтселийтчики и солдаты-срочники на помощь прийти не смогут. Читать далее...

Эстония изучает, как можно запретить российские пропагандистские каналы

Анализирующий антиэстонскую деятельность Propastop собирает подписи, чтобы вопрос о закрытии доменов Baltnews и Sputnik попал на обсуждение в большой зал парламента. Читайте далее...

Зеленский упростил для россиян получение украинского гражданства

Граждане Российской Федерации, которые подверглись на родине преследованию по политическим мотивам, могут получить украинский паспорт по упрощенной системе. Читать далее...

Предсказана новая смертоносная эпидемия

Международная группа ученых выяснила, что бактерия Clostridium difficile, вызывающая инфекционные заболеваний кишечника, эволюционирует с появлением вида, который устойчив к дезинфицирующим средствам и легко распространяется. Микроорганизм может спровоцировать как легкую диарею, так и опасные для жизни состояния, например сепсис. Читать далее...

Почему в Доме попечения Нарва-Йыэсуу клиентам не разрешают использовать собственную одежду?

В редакцию Rus.Postimees обратилась нарвитянка Наталья, которая на прошлой неделе поместила свою престарелую мать в Дом попечения в соседнем городе Нарва-Йыэсуу. Наталья рассказала, что персонал не разрешает клиентам использовать собственную одежду - вместо нее в обязательном порядке выдают бывшую в употреблении одежду, принадлежащую учреждению. Директор Дома попечения рассказал, что это правило касается не всех постояльцев. Читать далее...

В 20 раз дешевле: эстонскую фирму продали по неожиданно низкой цене

Принадлежащая британскому инвестору Барклаю Роуленду фирма Liwathon за сделку приобретения независимого оператора нефтяного терминала Vopak E.O.S. - крупнейшего в регионе Балтийского моря — заплатила 32,8 млн евро. Еще в 2012 году стоимость фирмы оценили в 20 раз выше. Читать далее...

Вот такое лето: на Эстонию надвигается новая порция дождей