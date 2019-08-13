Велло Кунман: я не знаю Сависаара и не предлагал ему деньги

Государственная прокуратура обвиняет предпринимателя Велло Кунмана в попытке подкупа экс-мэра Таллинна Эдгара Сависаара, однако во вторник в Харьюском уездном суде обвиняемый заявил, что не знает Сависаара и никогда не предлагал ему деньги.
Он признал, что действительно пытался помочь своей дочери решить проблемы с недвижимостью в таллиннском районе Нымме, однако это был вопрос отношений дочери и отца, не более. «Дочь ждала ребенка, и я не хотел, чтобы в таком положении она начинала бы сражаться с городскими чиновниками. И поскольку дочь дала мне доверенность, я занялся проблемой», - рассказал Кунман о событиях декабря 2014 года, когда власти Таллинна по жалобе соседей узнали, что объект на улице Сихи не соответствует проекту.
По словам Кунмана, 10 декабря 2014 года власти Таллинна направили предписание остановить строительство и привести объект в соответствие с проектом. Кунман подчеркнул, что об этом он узнал 12 декабря. Еще через пару дней на рождественском празднике предприятия Кунман несколько часов беседовал о проблемах в связи с домом с дочерью и ее спутником жизни Роме Арумаа.
«Дочь сказала, что она и не хочет жить в доме по соседству, где такие враждебно настроенные соседи», - рассказал Кунман, добавив, что после этого предложил дочери другие дома, из которых она выбрала себе один.
Кунман подчеркнул, что в связи с недвижимостью на улице Сихи он никогда напрямую не общался с Виллу Рейльяном. В то же время, утром 15 декабря, когда Виллу пришел на работу, он начал расспрашивать о доме Роме Арумаа. «Я с ним не разговаривал. Да и почему я должен был на эту тему разговаривать с Виллу?» - недоумевает Кунман.
Вместе с тем, Кунман вспомнил, что под конец Рейльян сообщил, что отправляется к Сависаару и спросил, не хочет ли Кунман что-нибудь Сависаару передать.
«Я ответил, что я и не знаком с Сависааром», - заявил Кунман. По его словам, единственная встреча была у них 15 лет назад и отношения у них не сложились.
На вопрос, передавал ли Кунман документацию на недвижимость на улице Сихи Рейльяну, обвиняемый подчеркнул, что он Рейльяну ничего не передавал, это мог сделать Роме Арумаа. «Я никогда не просил Рейльяна замолвить за меня словечко, нормальный человек так не поступит», - отметил Кунман.
Кунман признал, что летом 2014 года он обсуждал с Рейльяном вопрос о поддержке Центристской партии, однако у этого разговора был очень плохой душок. По словам Рейльяна, речь шла о двух десятках тысяч, однако, как сказал Кунман, он никому конкретно никакой помощи не обещал. Предприниматель добавил, что после 2014 года с ним на эту тему никто не общался.
Кунман подчеркнул, что был очень удивлен, узнав, что его подозревают в коррупции. По его словам, Рейльян, который неоднократно получал повестки в прокуратуру, звал и его с собой, приглашая со всем согласиться, «а то, мол, еще десять лет по судам таскать будут». При этом Рейльян настаивал на том, что никакого преступления не было, отметил Кунман.
Предприниматель дождался от прокуратуры письма, в котором описывалось то, что ему инкриминируется. «Но если бы его подписал, вот тогда бы я точно совершил бы преступление. Поскольку в этом случае я бы свидетельствовал против Сависаара, что это все произошло, но ведь ничего не было», - сказал Кунман.
Рейльян после этого стал просить у Кунмана прощения. «Он сказал, ты прости меня, я не хочу в тюрьму, я хочу еще своих внуков увидеть», - пояснил Кунман, по какой причине Рейльян пошел на соглашение с прокуратурой.
Защитник предпринимателя Велло Кунмана, являющегося одним из фигурантов дела по обвинению в коррупции экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара, присяжный адвокат Пауль Керес сегодня в Харьюском уездном суде отказался заслушивать показания дополнительного свидетеля.
Первоначально Керес собирался опросить работавшую помощником руководителя бюро фирмы Silikaat Grupр Тайве Ныммик, в чью задачу входила организация корпоративных мероприятий. «Хочу получить подтверждение, что в рождественском вечере 15 декабря 2014 года участвовал также и Виллу Рейльян, который употреблял и алкоголь, тогда как сам Рейльян ранее свидетельствовал, что ни в каких празднествах он не участвовал», - сообщил Керес в июне этого года.
«Вопрос в том, в какой мере можно доверять высказываниям Виллу Рейльяна, а также, в каком состоянии он добрался до Эдгара Сависаара. Все это очень важные свидетельства», - подчеркнул Керес в июне этого года.
В соответствии с обвинением, Рейльян побывал у тогдашнего мэра Таллинна Эдгара Сависаара, чтобы уладить разногласия по поводу объемов строительства, возникшие на участке недвижимости, принадлежавшем дочери Велло Кунмана на улице Сихи в таллиннском районе Сихи. В соответствии с обвинением, Рейльян обещал Сависаару взятку.
Бизнесмен Хиллар Тедер 18 июня признал в суде, что в 2014 году он втайне финансировал Центристскую партию, чтобы горуправа принимала выгодные для него решения. Суд в тот же день освободил Тедера от участия в судебном процессе.
Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и закончил уголовное дело в отношении скрытно финансировавшего Центристскую партию предпринимателя Хиллара Тедера по оппортунитету.
Тедеру предстоит выплатить в пользу государства штраф в размере 200 000 евро.
19 июня суд принял также постановление, в соответствии с которым выделил связанные с Центристской партией как юридическим лицом материалы в отдельное производство, поскольку партия выразила желание пойти с государственной прокуратурой на договоренность в части вынесения наказания.
В конце декабря прошлого года Госсуд принял решение о признании Сависаара неподсудным по состоянию здоровья. Госпрокуратура обвинила Сависаара в использовании бюджетных средства Таллинна в собственных интересах и интересах Центристской партии, а также получении четырех взяток, отмывании денег и получении запрещенных пожертвований в пользу Центристской партии в крупных размерах.
В качестве юридического лица обвинение предъявлено Центристской партии. Госпрокуратура обвиняет в даче взяток Сависаару бизнесменов Айвара Туулберга, Александра Кофкина, Хиллара Тедера и Велло Кунмана. В посредничестве при даче взяток обвинен бывший политик Виллу Рейльян.
В рамках дела также обвинялся бывший заместитель старейшина Пыхья-Таллинна Прийт Кутсера, но в его отношении производство прекратили по принципу оппортунитета.
Судебный процесс начался в Харьюском уездном суде 12 июня 2017 года, все обвиняемые заявили, что не признают себя виновными.
Рейльян признал себя виновным, суд принял решение в его отношении в порядке договорного производства.
В октябре 2017 года уездный суд утвердил соглашение, заключенное с госпрокуратурой по делу обвиняемого в посредничестве при получении взятки Рейльяна, и приговорил Рейльяна к уплате в пользу государства чуть более 33 000 евро.