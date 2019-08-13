Велло Кунман: я не знаю Сависаара и не предлагал ему деньги

Он признал, что действительно пытался помочь своей дочери решить проблемы с недвижимостью в таллиннском районе Нымме, однако это был вопрос отношений дочери и отца, не более. «Дочь ждала ребенка, и я не хотел, чтобы в таком положении она начинала бы сражаться с городскими чиновниками. И поскольку дочь дала мне доверенность, я занялся проблемой», - рассказал Кунман о событиях декабря 2014 года, когда власти Таллинна по жалобе соседей узнали, что объект на улице Сихи не соответствует проекту.

По словам Кунмана, 10 декабря 2014 года власти Таллинна направили предписание остановить строительство и привести объект в соответствие с проектом. Кунман подчеркнул, что об этом он узнал 12 декабря. Еще через пару дней на рождественском празднике предприятия Кунман несколько часов беседовал о проблемах в связи с домом с дочерью и ее спутником жизни Роме Арумаа.

«Дочь сказала, что она и не хочет жить в доме по соседству, где такие враждебно настроенные соседи», - рассказал Кунман, добавив, что после этого предложил дочери другие дома, из которых она выбрала себе один.

Кунман подчеркнул, что в связи с недвижимостью на улице Сихи он никогда напрямую не общался с Виллу Рейльяном. В то же время, утром 15 декабря, когда Виллу пришел на работу, он начал расспрашивать о доме Роме Арумаа. «Я с ним не разговаривал. Да и почему я должен был на эту тему разговаривать с Виллу?» - недоумевает Кунман.

Вместе с тем, Кунман вспомнил, что под конец Рейльян сообщил, что отправляется к Сависаару и спросил, не хочет ли Кунман что-нибудь Сависаару передать.

«Я ответил, что я и не знаком с Сависааром», - заявил Кунман. По его словам, единственная встреча была у них 15 лет назад и отношения у них не сложились.

На вопрос, передавал ли Кунман документацию на недвижимость на улице Сихи Рейльяну, обвиняемый подчеркнул, что он Рейльяну ничего не передавал, это мог сделать Роме Арумаа. «Я никогда не просил Рейльяна замолвить за меня словечко, нормальный человек так не поступит», - отметил Кунман.

Кунман признал, что летом 2014 года он обсуждал с Рейльяном вопрос о поддержке Центристской партии, однако у этого разговора был очень плохой душок. По словам Рейльяна, речь шла о двух десятках тысяч, однако, как сказал Кунман, он никому конкретно никакой помощи не обещал. Предприниматель добавил, что после 2014 года с ним на эту тему никто не общался.