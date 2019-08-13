Почему в Доме попечения Нарва-Йыэсуу клиентам не разрешают носить собственную одежду?

В редакцию Rus.Postimees обратилась нарвитянка Наталья, которая на прошлой неделе поместила свою престарелую мать в Дом попечения в соседнем городе Нарва-Йыэсуу. Наталья рассказала, что персонал не разрешает клиентам носить их собственные вещи одежду: вместо них в обязательном порядке выдают бывшую в употреблении одежду, принадлежащую учреждению. Директор Дома попечения рассказал, что это правило касается не всех постояльцев.
“Мне сказали: вы сейчас маму разденьте и оденьте во всё наше, - рассказала Наталья. - Я с этим уже столкнулась в Силламяэ, когда искала маме дом попечения, - говорит Наталья. - Вы можете себя поставить на место этого пожилого человека? Каково ей надевать какие-то обноски после бомжей или после умерших?”
Наталья считает, что для пожилых людей лишиться привычной домашней одежды - это серьезный стресс.
Мама Натальи передвигается самостоятельно - с помощью трости. Но в Нарва-Йыэсуу для нее подготовили место в палате с двумя лежачими больными. Здесь не предусмотрен даже туалет, поскольку другие женщины в палате пользуются подгнузниками. Кормят пациенток прямо в палате.
И Наталья, и руководитель Дома попечения Нарва-Йыэсуу Юлар Уускюла говорят, что социальные службы допустили какую-то ошибку: из Нарвы передали в Усть-Нарву неправильные данные о клиентке. В результате место ей подготовили не в том отделении.
“Город нам дал информацию, что это лежачая больная, а оказалось, что она ходит с палк ой, нормально общается. Просот была заказана не та услуга”, - объяснил Юлар Уускюла.
По его словам, персонал просит родственников забрать домашнюю одежду только из отделения, где содержатся лежачие больные и люди с деменцией.
“Свою одежду лежачим больным можно использовать, никто не запрещает. Но места хранения у нас нет, поэтому просим лишние вещи здесь не оставлять”, - сказал руководитель дома попечения.
Домашнюю одежду настоятельно просят не использовать в случае больных с деменцией. “Дементные люди берут чужое, - сказал руководитель Дома попечения. - И когда кто-то берет вещь из чужого шкафа, возникает путаница и проблемы. Чтобы избежать этого, мы просим не оставлять домашние вещи. Больные деменцией не понимают, что делают, а постоянно следить за ними невозможно. Хотя у нас пять работников на 36 человек, но всё время смотреть за ними невозможно. Конечно, какие-то личные вещи оставить можно, но в этом случае мы объясняем, что не несем за них ответственности. А в других отделениях есть шкафы, и привозить свои вещи можно совершенно спокойно”.