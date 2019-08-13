В Нарве вновь разыграют историческую битву между Россией и Швецией

В субботу, помимо основного сражения, в течение дня на историческом фестивале будет происходить много интересного для всей семьи: в Северном дворе развернется ярмарка старых вещей, обучат различным ремеслам, можно будет попробовать себя в стрельбе из лука и даже выстрелить из пушки. Дети испытают свои силы и смекалку в играх, а юношей завербуют в рекруты и обучат военной дисциплине, как это было более 300 лет назад.