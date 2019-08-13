В Нарве вновь разыграют историческую битву между Россией и Швецией

В субботу, 16 августа, Нарвский замок и окрестная территория вновь станут местом, где оживут события времен Северной войны. Как сообщает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу Нарвского музея, в этот день в городе в очередной раз пройдет исторический фестиваль «Нарвская баталия».
Благодаря участникам военно-исторических клубов из разных стран в Нарве будут воссозданы события 315-летней давности, когда армии Петра I и Карла XII вступили в решающий бой за Нарву.
В субботу, помимо основного сражения, в течение дня на историческом фестивале будет происходить много интересного для всей семьи: в Северном дворе развернется ярмарка старых вещей, обучат различным ремеслам, можно будет попробовать себя в стрельбе из лука и даже выстрелить из пушки. Дети испытают свои силы и смекалку в играх, а юношей завербуют в рекруты и обучат военной дисциплине, как это было более 300 лет назад.