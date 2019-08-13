Велосипедная бригада скорой помощи приезжает к пострадавшим за две минуты

Первые два месяца службы скорой помощи на велосипедах оказались насыщенными - всего бригадой было принято 217 вызовов.
За первые два месяца велосипедная бригада ответила в общей сложности на 217 вызовов, 117 из которых были так называемыми «срочными» и расстянулись на 5845 километров, сообщает BNS.
Несомненным преимуществом велосипедной команды является скорость. Среднее время реагирования на быстрые вызовы в течение первых двух месяцев составило одну минуту 53 секунды.
Велосипедная бригада состоит из двух человек и работает в Старом городе Таллинна и в центре города. На срочные вызовы автоматически отправляется и обычная бригада на машине.
Работники скорой на велосипедах оснащены всем необходимым для решения мелких и серьезных проблем со здоровьем.
Велосипедная бригада работает до 31 августа и открыта с 9 до 21.
Подобная бригада работает в Таллинне уже десятый год. С этого года для работы используются электрические колеса, которые заряжаются от электрических панелей на крыше Таллиннской скорой помощи.