Галерея: премьер-министр Юри Ратас встретился с гусарами Ее Величества

По словам Ратаса, на прошлой неделе он получил очередное подтверждение тесному партнерству и сотрудничеству Эстонии и Великобритании на встрече с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. «Для Эстонии крайне важно военное присутствие союзников в Балтийском регионе, и мы делаем все от нас зависящее, чтобы как можно лучше принимать как британцев, так и всех остальных наших союзников. На основании всего услышанного как в Лондоне, так и сегодня в Тапа мы можем быть уверенными в том, что именно так оно и есть», - отметил премьер-министр.