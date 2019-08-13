Связанная с Путиным компания получила из Эстонии полмиллиона евро

Несмотря на это одноименная материнская компания, находящаяся в Швейцарии, которая ранее принадлежала лицу из ближнего круга доверия Путина, решила получить от эстонского филиала 500 000 евро дивидендов.

В позапрошлом году Gunvor Services AS заработала 455 000 евро на изменениях валютного курса, в 2018 году прибыли от этого уже не было.

Снижение дохода от продаж вызвано изменением структуры услуг, следует из финансового годового отчета Gunvor Services AS.

Чистая прибыль Gunvor Services AS снизилась за год на 1,25 процента до 624 тысяч евро.

Gunvor Services AS принадлежит зарегистрированному на Кипре предприятию Gunvor Group Ltd. Владелец также получил от компании 500 000 евро дивидендов. Львиная доля доходов от продаж в минувшем году – 12,4 миллиона евро – была заработана в Швейцарии.