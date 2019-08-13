ЧП на озере: ребенка унесло далеко от берега, а паникующие родители не получили помощи от спасателей

На месте выяснилось, что маленький мальчик взял надувной матрас и пошел с ним в озеро. Хотя ветер был слабым, вдруг родители заметили, что ребенка унесло далеко от берега.

ФОТО: Kuido Saarpuu/Järva Teataja

Мать ребенка объяснила Järva Teataja, что пыталась дойти до ребенка, но в один момент вода была ей по грудь и она отказалась от этой идеи. После этого на помощь пришел находившийся на пляже мужчина. Он планировал доплыть до мальчика на матрасе, но оценил свое умение плавать и не воплотил идею в жизнь.

А мальчика уносила от берега все дальше. Мать посоветовала ему сохранять спокойствие и вызвала спасателей.

Но ситуация была решена еще до прибытия спасателей с помощью находившихся на другом берегу взрослых: одна женщина доплыла до мальчика и вытащила его с матрасом на берег.

К пляжным спасателям, которые согласно договору должны следить за безопасностью на пляже в Пайде каждый день с 12 до 18 часов до 31 августа, обратиться не удалось, поскольку спасательная вышка была закрыта и береговой охраны на месте не было.

ФОТО: Kuido Saarpuu/Järva Teataja

Прибывший после спасателей береговой охранник объяснил, что у них возникла неразбериха с рабочим графиком. Один думал, что на работе кто-то другой, и наоборот.

Член правления SA Paide Haldus Янно Лехеметс подтвердил, что данный инцидент сегодня действительно произошел и полтора часа пляж был без береговой охраны. «Я в курсе, - сказал он. – На данный момент береговая охрана на месте и занимаемся тем, чтобы ситуация не повторилась. До 31 августа береговые охранники должны быть на пляже. С тремя береговыми охранниками заключен соответственный договор, что каждый день работают два человека. Никакой двусмысленности тут быть не может».

«Заслуживающий сожаления инцидент. Я на данный момент не могу сказать, почему так произошло, но такое действительно случилось, - сказал он. –Моя работа как руководителя теперь в том, чтобы подобное в течение следующих двух с половиной недель не повторилось».