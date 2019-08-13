Фото: в холостяцкой квартире Андрея Малахова сделали ремонт

Дизайнер Макс Касымов переделал интерьер в квартире телеведущего Андрея Малахова, который обратился к нему с просьбой спроектировать лишь один шкаф. И без того современный образ резиденции контрастировал с исторической застройкой в Хохловском переулке.

ФОТО: HQRoom / Сергей Ананьев

Двухкомнатная квартира площадью 33 квадратных метра не стала казаться больше даже после сноса стен. Заказчик, будучи почитателем работ архитектора Фрэнка Ллойда Райта, хотел, чтобы она напоминала о творениях зодчего, увиденных им воочию в Чикаго еще в студенческие годы.

ФОТО: HQRoom / Сергей Ананьев

Ремонт длился долго, интерьер по тем временам выглядел модно, все было сделано качественно и, несмотря на то, что после окончания холостяцкой жизни телеведущего в этой квартире поселились его друзья, по прошествии 25 лет все отлично сохранилось. И когда у Касымова заказали в квартиру лишь новый шкаф, он сказал, чтобы тот органично вписался в интерьер, надо переделывать весь интерьер.

ФОТО: HQRoom / Сергей Ананьев

Концепция современного номера дизайн-отеля родилась сразу. В новом интерьере все строится на сочетании различных фактур и комбинациях в отделке. Интересный и выразительный интерьер в небольшом помещении лишен визуального шума и создает интригу, используя новыми фокусными точками. Квартира стала местом для раздумий и эмоциональной подзарядки.