Фото: в холостяцкой квартире Андрея Малахова сделали ремонт

Телеведущий приобрел эту квартиру в Москве еще в 1990-х, пишет HQRoom. С ее балкона можно увидеть все главные символы столицы, включая Кремль, купола храма Василия Блаженного, шпиль высотки МГУ и небоскребы Москва-Сити. «Ваш дом» уже рассказывал о работе над интерьером другой, двухэтажной квартиры Малахова.
Дизайнер Макс Касымов переделал интерьер в квартире телеведущего Андрея Малахова, который обратился к нему с просьбой спроектировать лишь один шкаф. И без того современный образ резиденции контрастировал с исторической застройкой в Хохловском переулке.
Двухкомнатная квартира площадью 33 квадратных метра не стала казаться больше даже после сноса стен. Заказчик, будучи почитателем работ архитектора Фрэнка Ллойда Райта, хотел, чтобы она напоминала о творениях зодчего, увиденных им воочию в Чикаго еще в студенческие годы.
Ремонт длился долго, интерьер по тем временам выглядел модно, все было сделано качественно и, несмотря на то, что после окончания холостяцкой жизни телеведущего в этой квартире поселились его друзья, по прошествии 25 лет все отлично сохранилось. И когда у Касымова заказали в квартиру лишь новый шкаф, он сказал, чтобы тот органично вписался в интерьер, надо переделывать весь интерьер.
Концепция современного номера дизайн-отеля родилась сразу. В новом интерьере все строится на сочетании различных фактур и комбинациях в отделке. Интересный и выразительный интерьер в небольшом помещении лишен визуального шума и создает интригу, используя новыми фокусными точками. Квартира стала местом для раздумий и эмоциональной подзарядки.
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