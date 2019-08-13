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С некоторых пор Telia предлагает своим клиентам услугу VoWiFi, то есть решение, с помощью которого можно делать звонки в сети Wi-Fi. Это похоже на услугу VoLTE, которая уже несколько лет имеется на рынке, но эти услуги не совсем идентичны несмотря на то, что обе предлагают звонки по интернету. В чем разница, объясняет техноблог Digitark.

Поскольку число смартфонов с поддержкой VoWiFi постоянно увеличивается, а интерес клиентов растет, мы еще раз подробнее поговорим об этой услуге.

VoWiFi – Voice over WiFi

Само название указывает нам на принципиальное решение, используемое в услуге VoWiFi, когда звонок совершается в сети Wi-Fi Это означает, что для звонков телефон использует не мобильную сеть 4G, а соединение Wi-Fi, то есть беспроводной интернет. Таким образом, речь идет об услуге, которая поддерживает и в известном смысле заменяет собой мобильную сеть.

Похожее решение VoLTE (Voice Over LTE) означает, что звонок идет через интернет, но используется мобильное интернет-соединение 4G, предлагаемое оператором. То есть VoLTE и VoWiFi дополняют, но не заменяют друг друга.

В чем польза?