С некоторых пор Telia предлагает своим клиентам услугу VoWiFi, то есть решение, с помощью которого можно делать звонки в сети Wi-Fi. Это похоже на услугу VoLTE, которая уже несколько лет имеется на рынке, но эти услуги не совсем идентичны несмотря на то, что обе предлагают звонки по интернету. В чем разница, объясняет техноблог Digitark.
Поскольку число смартфонов с поддержкой VoWiFi постоянно увеличивается, а интерес клиентов растет, мы еще раз подробнее поговорим об этой услуге.
VoWiFi – Voice over WiFi
Само название указывает нам на принципиальное решение, используемое в услуге VoWiFi, когда звонок совершается в сети Wi-Fi Это означает, что для звонков телефон использует не мобильную сеть 4G, а соединение Wi-Fi, то есть беспроводной интернет. Таким образом, речь идет об услуге, которая поддерживает и в известном смысле заменяет собой мобильную сеть.
Похожее решение VoLTE (Voice Over LTE) означает, что звонок идет через интернет, но используется мобильное интернет-соединение 4G, предлагаемое оператором. То есть VoLTE и VoWiFi дополняют, но не заменяют друг друга.
В чем польза?
Преимущества VoWiFi проявляются, например, во внутренних помещениях и в ситуациях, когда в каких-то частях здания охват сети недостаточен для звонка VoLTE. В этом случае телефон выбирает для звонка доступную сеть WiFi, а пользователь может этого даже не заметить. При выходе из зоны действия Wi-Fi, звонок плавно перехватывается мобильной сетью 4G, то есть VoLTE.