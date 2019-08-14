На границе между Западом и Востоком

Было решено, что добираться из Вены на австрийско-чешскую границу мы с другими журналистами из Эстонии будем на поезде. Поездка заняла немногим более двух часов. Из окна поезда открывался потрясающий вид: маленькие ухоженные деревеньки, бесконечные сочно-зеленые поля, современные и хорошо оснащенные железнодорожные станции.

Вскоре мы прибыли в Чехию. Нас встретил неприветливый, на вид заброшенный и весьма обшарпанный вокзал Ческе-Веленице (České Velenice), где нас уже ждали другие члены международной журналистской организации из Чехии и Словакии.

Наш путь от станции до отеля пролегал через главную улицу и занял всего минут десять, но этого хватило, чтобы пестрые, приторно-красочные вывески салонов красоты перебили первое впечатление от городка, которое было вызвано удручающим на вид зданием вокзала.

Один из 15 салонов красоты, которые рассчитаны в основном на австрийцев. Вьетнамцы очень предприимчивые, любят конкуренцию. Если бизнес в индустрии красоты перестанет приносить прибыль, вьетнамцы не задумываясь откроют другой. ФОТО: Ольга Иваницка

«Это что, столица маникюра?» - недоумевающе спрашиваю я у коллеги. Пока мы шли от вокзала до отеля, насчитали не менее шести салонов красоты (всего, как оказалось, их аж 15). На другой стороне улицы, в парке, две пожилых вьетнамки исполняли ритуальный танец с барабаном ду. Мы завернули за угол и пошли по главной улице, по обеим сторонам которой вплотную расположились магазинчики. Товар, а это в основном одежда и обувь, был разложен чуть ли не на тротуаре. Вьетнамские торговцы улыбались нам и приглашали зайти в магазин.

Вывески на немецком, чешском, вьетнамском…

Мимо нас прошла молодая пара, которая говорила по-украински. Ощущение легкого сюра. Мы же все-таки в Чехии. Или нет…

Железная дорога между Прагой и Веной была открыта в 1871 году. В Гмюнде, который располагался в середине этого пути, было решено построить перегрузочную станцию и ремонтный завод. Жители городка не захотели соседствовать с шумным заводом и его строительство, а также строительство на тот момент крупнейшего вокзала во всей Центральной Европе решили перенести за реку Лужнице. Рабочей силой на заводе были преимущественно чехи, несмотря на то, что в население в близлежащих от Гмюнда деревнях было немецкое. Постепенно из развивающейся индустриальной зоны вырос чешский город. Единственное, что разделяло тогда оба городка была река Лужнице. После распада Австро-Венгерской Империи в 1918 году появилась Чехословакия, и индустриальная зона, которая до этого времени являлась городской агломерацией, превратилась в самостоятельный индустриальный городок.

Первые вьетнамские работники появились на территории ЧССР в 1970-х годах в рамках программы государственной экономической взаимопомощи. Трудовые мигранты приезжали преимущественно из северного Вьетнама. Программа длилась вплоть до Бархатной революции 1989 года, после прежние социалистические соглашения между странами утратили свою юридическую силу. За это время в Чехословакии уж насчитывалось порядка 35 тысяч вьетнамцев. Некоторые уехали обратно, но большинство все же осталось.