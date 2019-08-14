На границе между Западом и Востоком

Ничем не примечательный с точки зрения туризма, в самом сердце Европы и с населением всего в 3500 человек расположен, пожалуй, самый космополитичный городок Чехии – Ческе-Веленице. Это маленький приграничный городок с непростой историей, где гармонично уживаются люди разных культур.
Было решено, что добираться из Вены на австрийско-чешскую границу мы с другими журналистами из Эстонии будем на поезде. Поездка заняла немногим более двух часов. Из окна поезда открывался потрясающий вид: маленькие ухоженные деревеньки, бесконечные сочно-зеленые поля, современные и хорошо оснащенные железнодорожные станции.
Вскоре мы прибыли в Чехию. Нас встретил неприветливый, на вид заброшенный и весьма обшарпанный вокзал Ческе-Веленице (České Velenice), где нас уже ждали другие члены международной журналистской организации из Чехии и Словакии.
Наш путь от станции до отеля пролегал через главную улицу и занял всего минут десять, но этого хватило, чтобы пестрые, приторно-красочные вывески салонов красоты перебили первое впечатление от городка, которое было вызвано удручающим на вид зданием вокзала.
«Это что, столица маникюра?» - недоумевающе спрашиваю я у коллеги. Пока мы шли от вокзала до отеля, насчитали не менее шести салонов красоты (всего, как оказалось, их аж 15). На другой стороне улицы, в парке, две пожилых вьетнамки исполняли ритуальный танец с барабаном ду. Мы завернули за угол и пошли по главной улице, по обеим сторонам которой вплотную расположились магазинчики. Товар, а это в основном одежда и обувь, был разложен чуть ли не на тротуаре. Вьетнамские торговцы улыбались нам и приглашали зайти в магазин.
Вывески на немецком, чешском, вьетнамском…
Мимо нас прошла молодая пара, которая говорила по-украински. Ощущение легкого сюра. Мы же все-таки в Чехии. Или нет…
Железная дорога между Прагой и Веной была открыта в 1871 году. В Гмюнде, который располагался в середине этого пути, было решено построить перегрузочную станцию и ремонтный завод. Жители городка не захотели соседствовать с шумным заводом и его строительство, а также строительство на тот момент крупнейшего вокзала во всей Центральной Европе решили перенести за реку Лужнице. Рабочей силой на заводе были преимущественно чехи, несмотря на то, что в население в близлежащих от Гмюнда деревнях было немецкое. Постепенно из развивающейся индустриальной зоны вырос чешский город. Единственное, что разделяло тогда оба городка была река Лужнице. После распада Австро-Венгерской Империи в 1918 году появилась Чехословакия, и индустриальная зона, которая до этого времени являлась городской агломерацией, превратилась в самостоятельный индустриальный городок.
Первые вьетнамские работники появились на территории ЧССР в 1970-х годах в рамках программы государственной экономической взаимопомощи. Трудовые мигранты приезжали преимущественно из северного Вьетнама. Программа длилась вплоть до Бархатной революции 1989 года, после прежние социалистические соглашения между странами утратили свою юридическую силу. За это время в Чехословакии уж насчитывалось порядка 35 тысяч вьетнамцев. Некоторые уехали обратно, но большинство все же осталось.
Перспектива жить в Европе до сих пор манит вьетнамцев, и некоторые проживают на территории Чехии нелегально. На сегодняшний день в Чехии официально проживает 60 тысяч вьетнамцев.
Что касается Ческе-Веленице, вьетнамцы здесь составляют 15 процентов от всех жителей городка. Местные жители, с которыми довелось пообщаться, положительно настроены по отношению к вьетнамцам и, как правило, считают их полноправными жителями страны.
Чехи недовольны, что у приезжих - украинцев в основном - больше преимуществ на производстве. Они не заинтересованы в изучении чешского языка, так как приезжают на короткое время.
«С вьетнамцами нет проблем, - рассказывает чех Радомир, который согласился с нами пообщаться. – Я работаю на производстве Manga, там, к примеру, вы практически не встретите вьетнамцев. Скорее болгар, украинцев и румын. Вьетнамцы, как правило, работают в семейных фирмах».
Вьетнамцы очень быстро приспосабливаются к любой ситуации, проблем с полицией не имеют, они невероятно трудолюбивы, их дети - прилежные ученики, которые после окончания школы идут дальше учиться в чешские и австрийские вузы.
Получается, что в городе есть мигранты первой волны, которые полностью ассимилировались в чешское общество, и есть временные мигранты, которые приезжают на производственные или строительные объекты на три или шесть месяцев.
«Чехи недовольны, что у приезжих - украинцев в основном - больше преимуществ на производстве. Они не заинтересованы в изучении чешского языка, так как приезжают на короткое время. Для рабочих из других стран на производстве есть переводчик. Они не платят за обеды, за проживание. Ощущение, что у них больше прав, чем у местных, - поясняет Радомир, - на этом фоне и случается большинство конфликтов».
Пара из Словакии, у которой при вокзале в Ческе-Веленице открыта небольшая закусочная, начинает спорить с Радомиром. По их мнению, приезжим мало платят. Они бы точно не пошли на производство за 2,5 евро в час.
К слову, информацию о трудовых мигрантах мы собирали с журналистами из Словакии и Чехии, которые очень помогали нам, журналистам из Эстонии, общаться с местным населением, которое практически не говорит на английском.
Ресторан вьетнамской кухни как символ успешности «чеховьетнамцев». Еще в 90-х чехи с пренебрежением относились ко всему вьетнамскому. Считали их склонными к криминалу. Но вьетнамцы расположили местных своим дружелюбием, старательностью и трудолюбием.
Ресторан расположен напротив главной площади города. Привлекает туристов респектабельностью и вкусной азиатской едой.
В последний день нашего пребывания в Чехии, было решено съездить в другой город на австрийско-чешской границе – в Нове-Гради (Nové Hrady), чтобы сравнить и лучше понять особенность Ческе-Веленице.
Нове-Гради – классический пример туристического городка с множеством сувенирных лавок, кафе европейского типа и небольшими пекарнями, маленький, очень уютный и невероятно красивый.
Особенность городка в том, что неподалеку от него проходила граница Железного занавеса. Теперь об этом времени здесь напоминает часть сохранившегося забора с колючей проволокой, которая является частью экспозиции музея Железного занавеса.
В Ческе-Веленице, в любимейшей среди австрийцев и чехов кондитерской «Томаско», нам с коллегой из Словакии удалось пообщаться с одной местной жительницей. Как выяснилось, родом она из австрийского Гмюнда, живет и работает там же, но очень любит прогуливаться по Ческе-Веленице и предпочитает именно это заведение. Ее зовут Хермине Тилп, она работает разработчиком программного обеспечения в Австрии.
На вопрос, почему она предпочитает именно это кафе, она ответила, что раньше они с мужем часто здесь бывали.
Ее отец был чехом, а мать австрийкой. В 1938 году власть захватили коммунисты и был опущен так называемый Железный занавес. Она тяжело переживала это время, поскольку отец остался на территории Чехословакии, а мать и она - в Австрии. Чтобы навещать отца, приходилось каждый раз получать визу. Это время она вспоминает с грустью, поскольку ей очень не хватало общения с отцом, который вынужден был остаться по другую сторону границы. В отличие от многих других местных жителей приграничных районов, они не уехали в более крупные города.
«Для меня эти два города всегда были чем-то единым, - рассказала Хермине и добавила, что считает себя здесь, на территории чешского городка, местной. – Граница осталась лишь на подсознательном уровне у жителей старшего возраста».
Когда в 1989-м Железный занавес пал, все восприняли эту новость радостно. Не надо было по несколько месяцев ждать разрешения на пересечение границы, чтобы увидеться с родственниками. Сообщение между двумя городками быстро наладилось. И сегодня чехи и австрийцы без проблем общаются друг с другом.
«Поймите, все границы только в головах!» - сказала на прощание наша собеседница.