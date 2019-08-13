Пищевая промышленность должна искать решения проблем вместе с государством

«Сохранение окружающей среды играет все более важную роль в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания. Производители понимают, что только разумное управление может обеспечить плодородие почв и других ресурсов, таких как вода и воздух, которые необходимы для производства продуктов питания», - сказал BNS председатель совета палаты Олав Креэн.

По его словам, экологическая политика до сих пор слишком сосредоточена на приказах и запретах, хотя вместо этого она должна ставить четкие общие цели и работать более стратегически.

«Необходимо найти разумный баланс между потребностями и возможностями производства и защитой окружающей среды, учитывая, что производство продуктов питания сталкивается с рядом растущих экологических проблем, включая изменение климата, сохранение биоразнообразия, улучшение качества воздуха и воды, устойчивое использование ресурсов», - заявил Креэн.

Во вторник руководители Сельскохозяйственно-торговой палаты Эстонии встретились с министром окружающей среды Рене Кокком. Руководители палаты подчеркнули, что сельскохозяйственные угодья и леса Эстонии являются важным ресурсом, устойчивое использование которого дает государству возможность развивать биоэкономику.

По оценкам руководителей, биоэкономика играет важную роль в улучшении экологических показателей, а также в снижении зависимости от невозобновляемых ресурсов и сокращении выбросов парниковых газов.