В Таллинне пройдет бесплатное представление для детей «Маша и медведь»
В воскресенье, 18 августа, в 15.00 на площадке по адресу Ластекоду, 32 (во дворе домов Ластекоду, 24 и 26) будет показано представление для детей на русском языке «Маша и медведь».
«Летние детские представления в Кесклинне предоставят отличную возможность открыть для себя район с другой стороны. Приходите всей семьей на спектакль, который покажут актеры Русского молодежного театра. При сильном дожде представление может быть перенесено в расположенный неподалеку спортивный холл "Калев". Следите за новостями на страничке управы в Facebook», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Спектакль «Маша и медведь» по мотивам русской сказки расскажет о смышленой девочке, нашедшей выход из сложной ситуации. Бесплатное представление продлится около 50 минут. После него детей ждут игры.
Кроме представления «Маша и медведь», 25 августа в 11.00 в парке Тийгивески (Юхкентали, 10) будет показано представление на эстонском языке «Самый лучший».