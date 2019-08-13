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В Таллинне пройдет бесплатное представление для детей «Маша и медведь»
На русском языке

Маша без медведя. Иллюстративное фото.

ФОТО: medved-masha.ru

В воскресенье, 18 августа, в 15.00 на площадке по адресу Ластекоду, 32 (во дворе домов Ластекоду, 24 и 26) будет показано представление для детей на русском языке «Маша и медведь».

«Летние детские представления в Кесклинне предоставят отличную возможность открыть для себя район с другой стороны. Приходите всей семьей на спектакль, который покажут актеры Русского молодежного театра. При сильном дожде представление может быть перенесено в расположенный неподалеку спортивный холл "Калев". Следите за новостями на страничке управы в Facebook», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет. 

Спектакль «Маша и медведь» по мотивам русской сказки расскажет о смышленой девочке, нашедшей выход из сложной ситуации. Бесплатное представление продлится около 50 минут. После него детей ждут игры. 

Кроме представления «Маша и медведь», 25 августа в 11.00 в парке Тийгивески (Юхкентали, 10) будет показано представление на эстонском языке «Самый лучший». 

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