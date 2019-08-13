В Таллинне пройдет бесплатное представление для детей «Маша и медведь»

«Летние детские представления в Кесклинне предоставят отличную возможность открыть для себя район с другой стороны. Приходите всей семьей на спектакль, который покажут актеры Русского молодежного театра. При сильном дожде представление может быть перенесено в расположенный неподалеку спортивный холл "Калев". Следите за новостями на страничке управы в Facebook», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.