На месте бывшей гамбургерной Söögiplats построят семиэтажное офисное здание

Планировка предусматривает, что на участке площадью 0,32 га будет построено офисное здание, в котором можно будет спроектировать помещения для заведений общественного питания, магазинов и представителей прочих услуг.

Здание с пологой крышей будет располагать семью надземными и одним подземным этажом. Чтобы здание не доминировало над исторической застройкой площади Вабадузе и бульвара Эстония, его высота не будет превышать высоты расположенного рядом здания Kawe Plaza.