Вт, 13.08.2019
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  • На месте бывшей гамбургерной Söögiplats построят семиэтажное офисное здание

На месте бывшей гамбургерной Söögiplats построят семиэтажное офисное здание

Söögiplats.

ФОТО: Peeter Langovits

Детальная планировка, предусматривающая строительство семиэтажного офисного здания на углу улицы Татари и бульвара Эстония, вскоре будет рассмотрена на заседании Таллиннской мэрии, сообщает Rus.ERR

Планировка предусматривает, что на участке площадью 0,32 га будет построено офисное здание, в котором можно будет спроектировать помещения для заведений общественного питания, магазинов и представителей прочих услуг.

Здание с пологой крышей будет располагать семью надземными и одним подземным этажом. Чтобы здание не доминировало над исторической застройкой площади Вабадузе и бульвара Эстония, его высота не будет превышать высоты расположенного рядом здания Kawe Plaza.

К новому зданию нельзя будет проехать с бульвара Эстония, только с улицы Татари, так как рядом находится остановка общественного транспорта. 

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