Из-за лесных пожаров в Греции эвакуированы сотни людей, Афины поглотил смог

Возгорание произошло в три часа ночи в лесном массиве в районе Агрилица в муниципалитете Дирфия и Мессапия в центральной части острова, уточняет РИА Новости.

С огнем борются более 220 пожарных, добровольцев и военных. Задействованы 75 пожарных машин, шесть самолетов, шесть вертолетов и один вертолет, который координирует работы по тушению с воздуха, передает AFP.

Эвакуированы жители деревень Агрилица, Кондодеспоти и Макрималли. Туристов на острове Эвбея обычно немного.