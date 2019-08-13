Вт, 13.08.2019
Казалось – куда дальше Крыма с Донбассом можно упасть, однако соревнование по пробиванию дна продолжается. Антон Самсонов

Из-за лесных пожаров в Греции эвакуированы сотни людей, Афины поглотил смог

Пожарный помогает жителю деревни Кондодеспоти на острове Эвбея.

ФОТО: EUROKINISSI / REUTERS / SCANPIX

Сильный лесной пожар начался в ночь на вторник на греческом острове Эвбея недалеко от Афин, уже эвакуированы около 500 человек.

Возгорание произошло в три часа ночи в лесном массиве в районе Агрилица в муниципалитете Дирфия и Мессапия в центральной части острова, уточняет РИА Новости. 

С огнем борются более 220 пожарных, добровольцев и военных. Задействованы 75 пожарных машин, шесть самолетов, шесть вертолетов и один вертолет, который координирует работы по тушению с воздуха, передает AFP. 

Эвакуированы жители деревень Агрилица, Кондодеспоти и Макрималли. Туристов на острове Эвбея обычно немного.

Остров Эвбея находится в 80 километрах от столицы Греции, поэтому смог уже достигнул Афин. Пока что предупреждений относительно путешествий в Грецию не было.

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