Миксер раскритиковал идею Хельме, которая обойдется казне в 20 миллионов

Бывший министр обороны и социал-демократ Свен Миксер считает план Министерства внутренних дел создать вооруженное резервное подразделение из добровольцев бессмысленным.
Сегодня стало известно, что Министерство внутренних дел планирует за 20 миллионов евро создать состоящее из добровольцев вооруженное резервное подразделение внутренней обороны, которое будут отправлять на подавление бунтов в случае, если кайтселийтчики и солдаты-срочники на помощь прийти не смогут.
Миксер считает, министр внутренних дел Март Хельме (EKRE), который не смог выполнить данное избирателям обещание по восстановлению военизированной структуры для пограничной охраны, пытается теперь создать резервное подразделение только для того, чтобы заработать себе дополнительные баллы.
«Я считаю, что такая параллельная структура нам не нужна. И не только как бывший министр обороны, но и как уважающий либеральную демократию гражданин, я была бы очень осмотрителен и даже насторожен», - сказал Миксер радионовостям ERR.
Политик также подчеркнул, что у нас уже есть основанный на добровольцах Кайтелийт, чья роль в военное время или в случае беспорядков четко установлена. Также при необходимости на помощь могут прийти помощники полицейских. Миксер посоветовал премьер-министру Ратасу быть критичным в отношении инициативы Хельме.