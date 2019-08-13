Миксер раскритиковал идею Хельме, которая обойдется казне в 20 миллионов

Сегодня стало известно, что Министерство внутренних дел планирует за 20 миллионов евро создать состоящее из добровольцев вооруженное резервное подразделение внутренней обороны, которое будут отправлять на подавление бунтов в случае, если кайтселийтчики и солдаты-срочники на помощь прийти не смогут.

Миксер считает, министр внутренних дел Март Хельме (EKRE), который не смог выполнить данное избирателям обещание по восстановлению военизированной структуры для пограничной охраны, пытается теперь создать резервное подразделение только для того, чтобы заработать себе дополнительные баллы.

«Я считаю, что такая параллельная структура нам не нужна. И не только как бывший министр обороны, но и как уважающий либеральную демократию гражданин, я была бы очень осмотрителен и даже насторожен», - сказал Миксер радионовостям ERR.