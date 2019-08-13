Акционеры компании, действующей по франшизе Bolt, идут в суд: пропали полмиллиона евро

Заявление представили суду зарегистрированная на Британских Виргинских островах Andromeda International Investments Limited и британские граждане Майкл Джеймс Пирс и Сэмюэл Джеймс Рейнольдс. Жалобу в суд они подали против Taxmal Limited, фирмы-оператора Bolt на Мальте, и управляющих ею — эстонских граждан Вамбо Лауда и Керту Моссов.

Акционеры утверждают, что Лауд и Моссов отказались представить бухгалтерский отчет Taxmal Limited, поэтому акционеры были вынуждены купить услуги финансовых консультантов, чтобы прочить свет на реальное положение финансов.

Отчет показал, что с марта 2017 по июль 2018 на личный счет Лауда были переведены 1,7 миллиона евро от Taxify OÜ. Миллион должен был после поступить на счет компании Taxmal Limited, но до счета фирмы дошла только половина суммы – 500 000 евро.