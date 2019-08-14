Фото: семейный дом в окружении леса и скал в Финляндии

Для семьи из пяти человек нужно много пространства, при этом важно было вписать здание в окружающую природу. Архитектор отлично подчеркнул местный ландшафт и сделал дом его продолжением.

ФОТО: pufikhomes.com

Высокие потолки и множество открытых пространств создают в интерьере легкую атмосферу, а скалы за окном совсем не утяжеляют образ дома.

ФОТО: pufikhomes.com

На первом этаже семья разместила сауну и джакузи, а также уединенную веранду, где все семья может проводить время вдали от посторонних глаз и наедине с природой.