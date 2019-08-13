Евросезон для эстонского футбола окончен

Единственный гол в матче был забит на 56.минуте: Синани после ошбки Лондака - паса вратаря "Калью" прямо на ногу сопернику. Задачу ныммесцам завоевать хотя бы ничью для еврорейтинга перечеркнул на 34-й минуте Евгений Хомутов, заработавшй за 13 минут два предупреждения.

Евросезон Эстония закончила на четвертом с конца месте в рейтинге УЕФА: 0,875 евробалла опустили нашу страну на 51-е место среди 55 европейских федераций. Хотя Эстония и сохранила на сезон 2021-22 квоту в четыре клуба в Европе, но на следующий год у Эстонии в зачете еврорейтинга по сравнению с конкурентами спишется солидная часть евробагажа. Учитывая же общий результат наших клубов (две победы и одна ничья в 14 матчах евросезона 2019-20) и возросший уровень аутсайдеров Европы, следует начать беспокоиться за общий рейтинг страны - возможно, что через пару лет для нашей команды "Селтик" и "Айнтрахт" останутся в мечтах, а реальность принесет дуэли с чемпионами/призерами Сан-Марино и Андорры и уменьшение евроквоты с четырех до трех клубов.