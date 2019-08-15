Чт, 15.08.2019
Никакой мысли о том, чтобы противопоставлять народы, в моей голове не мелькало. Тынис Лукас

Фото: новая жизнь старой башни

ФОТО: hqroom.ru

Эта симпатичная круглая в сечении башня находится на территории частного парка рядом с исторической виллой, пишет HQRoom.

Дизайнеры Studio Aledolci&Co превратили старую башню на берегу озера Гарда в Италии в жилое пространство площадью 82 квадратных метра. 

Живописная красота этого места и легла в основу проекта. Реконструкция включала работы с внешней поверхностью здания, реставрацию стен и новый дизайн интерьера. 

ФОТО: hqroom.ru

Ранее башня уже использовалась как гостевой дом, но дизайнерам все же пришлось внестив проект ряд существенных изменений. Новая система освещения, изготовленная на заказ мебель и тщательный выбор материалов и текстур позволили преобразить башню, подарив ей новую, лучшую жизнь.

Остальные фотографии можно посмотреть ЗДЕСЬ

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ