Фото: новая жизнь старой башни

Живописная красота этого места и легла в основу проекта. Реконструкция включала работы с внешней поверхностью здания, реставрацию стен и новый дизайн интерьера.

Ранее башня уже использовалась как гостевой дом, но дизайнерам все же пришлось внестив проект ряд существенных изменений. Новая система освещения, изготовленная на заказ мебель и тщательный выбор материалов и текстур позволили преобразить башню, подарив ей новую, лучшую жизнь.