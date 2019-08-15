Фото: новая жизнь старой башни

Эта симпатичная круглая в сечении башня находится на территории частного парка рядом с исторической виллой, пишет HQRoom.
Дизайнеры Studio Aledolci&Co превратили старую башню на берегу озера Гарда в Италии в жилое пространство площадью 82 квадратных метра.
Живописная красота этого места и легла в основу проекта. Реконструкция включала работы с внешней поверхностью здания, реставрацию стен и новый дизайн интерьера.
Ранее башня уже использовалась как гостевой дом, но дизайнерам все же пришлось внестив проект ряд существенных изменений. Новая система освещения, изготовленная на заказ мебель и тщательный выбор материалов и текстур позволили преобразить башню, подарив ей новую, лучшую жизнь.
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